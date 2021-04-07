Masumlar Apartmanı 28. son bölüm final sahnesi sosyal medyayı salladı! Han kazan dairesinde kimi saklıyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, milli maç nedeniyle bir haftalık ekran arasından sonra seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 6 Nisan Salı akşamı izleyici ile buluşan 28. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.



HAN, ESAT'I KOVDU!

Masumlar Apartmanı son bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkardı. İnci ise gördükleri karşısında bir defa daha büyük şok yaşadı. Han ise İnci'nin zorlamasıyla psikiyatra gitmeye devam etti. Han'ın ise Esat'ı Gülben'den uzak durması için tehdit ettiği ve şirketten kovduğu da ortaya çıktı.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Masumlar Apartmanı son bölümünde Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. Twitter kullanıcıları diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutuyor.