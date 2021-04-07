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Masumlar Apartmanı 28. son bölüm final sahnesi sosyal medyayı salladı! Han kazan dairesinde kimi saklıyor?

07.04.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 28. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nda Safiye, Hikmet ve Neriman'ın aynı anda yaptıkları garip hareketler Han, Gülben ve İnci'yi şoke etti. Psikiyatra gitmeye devam eden Han ise çocukluğunda yaşadığı kazan dairesi ve fare travmaları ortaya çıktı. Final sahnesinde ise Han'ın kazan dairesine düzenli olarak yemek götürdüğü ortaya çıktı. Kazan dairesinde Han'ın kimi zincirle tuttuğu ise merak konusu oldu.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, milli maç nedeniyle bir haftalık ekran arasından sonra seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 6 Nisan Salı akşamı izleyici ile buluşan 28. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
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HAN, ESAT'I KOVDU!

Masumlar Apartmanı son bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkardı. İnci ise gördükleri karşısında bir defa daha büyük şok yaşadı. Han ise İnci'nin zorlamasıyla psikiyatra gitmeye devam etti. Han'ın ise Esat'ı Gülben'den uzak durması için tehdit ettiği ve şirketten kovduğu da ortaya çıktı.

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MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Masumlar Apartmanı son bölümünde Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. Twitter kullanıcıları diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, eşinden ilan-ı aşka olay yanıtMasumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, eşinden ilan-ı aşka olay yanıt

Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutuyor.

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İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

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Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

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Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

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Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

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Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.

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Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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