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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, eşinden ilan-ı aşka olay yanıt

02.04.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı adlı diziyle gündemden hiç düşmeyen Merve Dizdar’ın sosyal medya üzerinden eşi Gürhan Altundaşar ile girdiği diyalog sevenlerinin yüzünü güldürdü. İkilinin eğlenceli anlarını gören takipçileri 'en doğal çift' yakıştırmasında bulundu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, eşinden ilan-ı aşka olay yanıt

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle hayran sayısını ikiye katlayan Merve Dizdar, gerçek hayatta meslektaşı Gürhan Altundaşar ile yaklaşık 3 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Merve Dizdar dizideki başarılı performansının yanı sıra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

MERVE DİZDAR: "HİÇ GEREK YOK BEBEĞİM"

Sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımlar yaparak beğeni toplayan ünlü çiftten yine dikkat çeken bir paylaşım geldi. Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar sosyal medya paylaşımıyla eğlenceli kişiliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar, eşi Merve Dizdar'a ilan-ı aşkta bulundu.

Bunun üzerine, Merve Dizdar'ın Instagram story'sinden paylaştığı video büyük ilgi gördü.

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Merve Dizdar'ın Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı videoda, Gürhan Altundaşar eşine sevgisini dile getirmesine karşılık verdiği tepki dikkat çekti. Güzel oyuncu "Instagram'ında aşkından bahsetmişsin, bana olan aşkından, hiç gerek yok bebeğim, ben hep yanındayım... Şaşırtıcı değil mi?" sözleriyle yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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oğlum bunlar çok matrak lan

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