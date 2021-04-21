Masumlar Apartmanı 30. son bölüm final sahnesi! Gülben'e Anıl dehşeti! Masumlar Apartmanı'nda Naci gerçeği ortaya çıktı

Han'ın zorla tuttuğu Naci'ye ilaç ve vitamin verdiği dikkat çekti. Hasta olan ve tedavi olmayı reddeden Naci'yi iyileştirmek isteyen Han'ın Amerika'da doktor ayarladığı ve Naci'yi oraya götürmek istediği de belli oldu. Han'ın "Safiye'yi ömür boyu görmek için Amerika'ya gidip tedavi olmalısın. O kadar masraf yaptım. Tedaviyi kabul et seni hemen bırakayım ve git. Sonra da gel ve Safiye'yi bir daha hiç bırakma" demesi dikkat çekti. Ancak Han'ın sözlerine inanmayan Naci ise bu teklifi kabul etmedi.

Masumlar Apartmanı'nda Tansel Öngel'in canlandırdığı, Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci karakteri diziye geri döndü. Han'ın apartmanın kazan dairesinde tuttuğu kişinin Naci olduğu ortaya çıktı.

Başrollerinde Birkan Sokullu , Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 30. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Psikiyatrist Yağmur’un "Sınırda Kişilik Bozukluğu" teşhisi koyduğu ve saldırgan olarak nitelendirdiği Anıl, Han'ı takip ederek ailesini izlemeye başladı. Esra'yı kazan dairesi kapısında başına vurarak bayıltan kişinin de Han değil Anıl Saran olduğu ortaya çıktı.

Dizide ortadan kaybolan Esat'ın ise Han ile kavga ettikten sonra bir dağ evinde dinlenmeye çekildiği ortaya çıktı. Ancak Esat, Gülben'i aradı ve buluşmak istedi. Esat, Gülben'e onu görmediği zamanlar çok özlediğini itiraf etti. Gülben'le çay bahçesinde buluşan ve aşkını itiraf etmek üzere olan Esat'ın sözleri ise Gülben'i Han'ın aramasıyla yarım kaldı.

Ancak eve gelen Han ise Gülben'i göremeyince her yerde aramaya başladı. Diğer taraftan ise kazan dairesinde tutulan Naci ellerindeki ipleri duvardaki bir çivi yardımıyla çözmeyi başardı. Anıl'ın Gülben'e ne yapacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medya yorumlarında ise Gülben'i Naci'nin kurtaracağı iddia edildi.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Masumlar Apartmanı son bölümünde Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. Twitter kullanıcıları diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir.

Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar.

Safiye’nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat’ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben’in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.

Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege’nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir.

Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir.

Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.



