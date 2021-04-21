MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı 30. son bölüm final sahnesi! Gülben'e Anıl dehşeti! Masumlar Apartmanı'nda Naci gerçeği ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı 30. son bölüm final sahnesi! Gülben'e Anıl dehşeti! Masumlar Apartmanı'nda Naci gerçeği ortaya çıktı

21.04.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 30. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nda Han'ın zorla tuttuğu kişinin Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci olduğu ve onu tedavi ettirmek istediği ortaya çıktı. Son bölümde Selim Can Yalçın'ın canlandırdığı Anıl karakteri ise dehşet saçtı. Han'la psikiyatrist Yağmur’un kliniğinde karşılaşan Avni, gizlice apartmanına girerek Gülben'e saldırdı. Finalde ise Gülben'i terasa çıkartan Avni yaptıklarıyla şoke etti.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 30. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

NACİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Masumlar Apartmanı'nda Tansel Öngel'in canlandırdığı, Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci karakteri diziye geri döndü. Han'ın apartmanın kazan dairesinde tuttuğu kişinin Naci olduğu ortaya çıktı.
naci21

Han'ın zorla tuttuğu Naci'ye ilaç ve vitamin verdiği dikkat çekti. Hasta olan ve tedavi olmayı reddeden Naci'yi iyileştirmek isteyen Han'ın Amerika'da doktor ayarladığı ve Naci'yi oraya götürmek istediği de belli oldu. Han'ın "Safiye'yi ömür boyu görmek için Amerika'ya gidip tedavi olmalısın. O kadar masraf yaptım. Tedaviyi kabul et seni hemen bırakayım ve git. Sonra da gel ve Safiye'yi bir daha hiç bırakma" demesi dikkat çekti. Ancak Han'ın sözlerine inanmayan Naci ise bu teklifi kabul etmedi.

naci2

ESAT VE GÜLBEN AŞKI!

Dizide ortadan kaybolan Esat'ın ise Han ile kavga ettikten sonra bir dağ evinde dinlenmeye çekildiği ortaya çıktı. Ancak Esat, Gülben'i aradı ve buluşmak istedi. Esat, Gülben'e onu görmediği zamanlar çok özlediğini itiraf etti. Gülben'le çay bahçesinde buluşan ve aşkını itiraf etmek üzere olan Esat'ın sözleri ise Gülben'i Han'ın aramasıyla yarım kaldı.

esat1

AVNİ DEHŞET SAÇTI!

Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Selim Can Yalçın'ın canlandırdığı Anıl karakteri son bölüme damga vurdu. Psikiyatrist Yağmur’un kliniğinde karşılaşan Han ile Anıl arasında gerginlik yaşanmıştı.

avni1

Psikiyatrist Yağmur’un "Sınırda Kişilik Bozukluğu" teşhisi koyduğu ve saldırgan olarak nitelendirdiği Anıl, Han'ı takip ederek ailesini izlemeye başladı. Esra'yı kazan dairesi kapısında başına vurarak bayıltan kişinin de Han değil Anıl Saran olduğu ortaya çıktı.

avni2

Gülben'i izleyen Anıl bulduğu ilk fırsatta apartmana girdi. Karşısında Gülben'i gören Anıl onu terasa çıkartarak köşeye sıkıştırdı. Anıl, Gülben'e saçlarını açtırdı.

gulben2

Ancak eve gelen Han ise Gülben'i göremeyince her yerde aramaya başladı. Diğer taraftan ise kazan dairesinde tutulan Naci ellerindeki ipleri duvardaki bir çivi yardımıyla çözmeyi başardı. Anıl'ın Gülben'e ne yapacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medya yorumlarında ise Gülben'i Naci'nin kurtaracağı iddia edildi.

avni3

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Masumlar Apartmanı son bölümünde Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. Twitter kullanıcıları diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir.

a7b6847a-7104-42d4-a9d7-95340212d255

Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, o anısını ilk defa anlattı: Tüylerim diken diken oldu!Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, o anısını ilk defa anlattı: Tüylerim diken diken oldu!

5b76c458-77e6-410f-903a-10e27b89ed61

Safiye’nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat’ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben’in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.

7bd80f05-e30e-4d9d-978a-7d2a993d3204

Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege’nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir.

853985aa-011e-433e-94cd-1fcecbedde61

Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir.

60475766-60cb-4fdf-a01b-7144388ff3df

Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz neden yok?
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Aylardır bekleniyordu, Apple tanıttı! Artık kaybolmayacaklar

Aylardır bekleniyordu, Apple tanıttı! Artık kaybolmayacaklar

Dehşet! Yol verme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 ölü, 9 yaralı

Dehşet! Yol verme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 ölü, 9 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.