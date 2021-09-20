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Masumlar Apartmanı 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rüya ve Han arasında neler olacak?

20.09.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 39. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Rüya ve Han arasında sürpriz gelişmeler olacak. Rüya'nın Han konusunda takıntısı devam ederken, Gülben ve Esat ise yeni kararlar alacak.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide İnci'nin ölümünün ardından yaşananlar ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun dahil oldu.

Han ailesinden uzaklaşırken, gerçeklerden kopuk bir hayat yaşamaya başladı. Masumlar Apartmanı'nın 21 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 39. yeni bölümünde ise çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

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SAFİYE GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Yeni bölümde yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya’nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

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Esat, Gülben’e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han’ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

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Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı”nın yeni bölümü 21 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci’nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han’ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler.

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Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han’ın durumu, Naci’nin hastalığı Safiye’nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Melisa Şenolsun Merve Dizdar
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