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Masumlar Apartmanı 40. bölüme Gülben'in Esat'a evlilik teklifi damga vurdu! Sosyal medyayı sallayan sahne!

29.09.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 40. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben ve Esat sahnesi izleyenleri duygulandırdı. Ayrılmak üzere olan Gülben ve Esat, apartmanın çatısında buluştu. Gözyaşlarına boğulan ikiliden sürpriz hamle ise Gülben'den geldi. Gülben, "Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" sözleri Esat'ı mutluluktan havaya uçurdu. Esat ve Gülben'in evlilik kararı aldığı sahne sosyal medyada da gündem oldu.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 28 Eylül Salı akşamı 40. bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben ve Esat'ın evlilik kararı damga vurdu.

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GÜLBEN VE ESAT SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Masumlar Apartmanı son bölümde duygusal Gülben ve Esat sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte Gülben ve Masumlar Apartmanı hakkında Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları:

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.

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Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye’ye destek hiç beklemediği birinden gelir.

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Sonunda Han’a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez.

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Neriman’ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl’a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder.

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Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

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Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar.

Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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