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Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evlenecek mi?

11.10.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 42. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, Esat ve annesi Gülben'i istemeye gelmişti. Ancak heyecanlanan Gülben herkesin önünde çok zor anlar yaşamıştı. Dizinin yeni bölümünde Esat ve Gülben'in kına gecesi ekrana gelecek. Diğer yandan ise Safiye'ye romantik bir sürpriz yapan Naci, "Ben hayırlı bir karar aldım" diyor. Peki Naci, Safiye'ye evlilik teklifi mi yapacak?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 12 Ekim Salı ekrana gelecek olan 42. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Esat ve Gülben'in kına gecesi damga vuracak. Diğer yandan ise Naci ve Safiye aşkında sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı 41. bölüme damga vuran final sahnesi! Gülben'e kız istemede büyük şok!Masumlar Apartmanı 41. bölüme damga vuran final sahnesi! Gülben'e kız istemede büyük şok!

Hikmet, en kısa sürede Esat’ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben’i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

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Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han’la karşılaştıklarında Anıl’ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han’a önemli bir itirafta bulunur.

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Han’ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya’ya bakışını değiştirir.

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Sonunda isteme günü gelir çatar.

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Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Melisa Şenolsun Merve Dizdar
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