Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci evlenecek mi?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 12 Ekim Salı ekrana gelecek olan 42. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Esat ve Gülben'in kına gecesi damga vuracak. Diğer yandan ise Naci ve Safiye aşkında sürpriz gelişmeler yaşanacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hikmet, en kısa sürede Esat’ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben’i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han’la karşılaştıklarında Anıl’ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han’a önemli bir itirafta bulunur.

Han’ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya’ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar.

Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.



