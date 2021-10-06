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Masumlar Apartmanı 41. bölüme damga vuran final sahnesi! Gülben'e kız istemede büyük şok!

06.10.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 41. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde Esat ve annesi, Gülben'i istemeye geldi. Ancak isteme sırasında beklenmedik olaylar yaşandı. Akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapan Gülben herkesin içinde çok zor duruma düştü. Dizinin final sahnesi izleyenleri de etkiledi.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümü, 5 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Esat ve annesi, Gülben'i istemek için Han ve Safiye'nin evlerine geldi. Ancak heyecanlanan Gülben, isteme sırasında çok zor anlar yaşadı.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı dizisinde Erol Evgin sürprizi! Esat'tan Gülben'e romantik evlilik teklifiMasumlar Apartmanı dizisinde Erol Evgin sürprizi! Esat'tan Gülben'e romantik evlilik teklifi

Hikmet, en kısa sürede Esat’ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben’i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

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Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han’la karşılaştıklarında Anıl’ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han’a önemli bir itirafta bulunur.

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Han’ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya’ya bakışını değiştirir.

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Sonunda isteme günü gelir çatar.

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Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
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