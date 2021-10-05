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Masumlar Apartmanı 41. yeni bölümde isteme telaşı yaşanacak! Esat ve Gülben evlenecek mi?

05.10.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 41. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde kız isteme telaşı yaşanacak. Esat ve annesi, Gülben'i istemeye eve geliyor. Ancak isteme sırasında beklenmedik olaylar yaşanacak. Akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapan Gülben ise zor duruma düşecek.

Masumlar Apartmanı 41. yeni bölümde isteme telaşı yaşanacak! Esat ve Gülben evlenecek mi?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 5 Ekim Salı ekrana gelecek olan 41. bölümünde aile, Han’ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat’ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlıyor.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hikmet, en kısa sürede Esat’ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben’i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

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Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!

Rüya ise Han’la karşılaştıklarında Anıl’ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han’a önemli bir itirafta bulunur.

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Han’ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya’ya bakışını değiştirir.

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Sonunda isteme günü gelir çatar.

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Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Melisa Şenolsun Merve Dizdar
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