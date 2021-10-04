Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!

Son olarak Atiye dizisinde rol alan ve daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi pek çok dizide rol almış olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son olarak TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda başrol oynamaya başladı.

Masumlar Apartmanı'na Rüya karakteriyle katılan güzel oyuncu, Han'ın hayatında değişikliklere neden oldu.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan Şenolsun, son olarak yıllar önce çekilen fotoğraflarını paylaştı.

25 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Çok uzak olmayan bir geçmiş" notunu yazdı.

Melisa Şenolsun'un paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.



