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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!

04.10.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı yeni sezonda Rüya rolünü canlandırmaya başlayan Melisa Şenolsun, yıllar önce çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!

Son olarak Atiye dizisinde rol alan ve daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi pek çok dizide rol almış olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son olarak TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda başrol oynamaya başladı.

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Masumlar Apartmanı'na Rüya karakteriyle katılan güzel oyuncu, Han'ın hayatında değişikliklere neden oldu.

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Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan Şenolsun, son olarak yıllar önce çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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25 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Çok uzak olmayan bir geçmiş" notunu yazdı.

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Melisa Şenolsun'un paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Melisa Şenolsun
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