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Masumlar Apartmanı 42. son bölüm final sahnesi! Han'ın eski nişanlısı Ceylan Ongun'u kim oynayacak?

13.10.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 42. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümüne Esat ile evlilik kararı alan Gülben'in kına gecesi damga vurdu. Evlilik yolunda ilk adımı atan Gülben kırmızı kına elbiseleriyle dikkat çekti. Diğer yandan ise Han, eski nişanlısı Ceylan Ongun'un peşine düştü. Han, Ceylan'ın evine giderken, Rüya ise onu takip etti. Masumlar Apartmanı'nda gizemli karakter Ceylan'ı kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 42. bölümü, 12 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Esat ile evlilik yolunda ilk adımı atan Gülben, kına gecesi düzenledi.

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Kırmızı kına kıyafetlerini giyen Gülben, en mutlu anlarını yaşadı.

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NACİ'DEN SAFİYE'Yİ YIKAN SÖZLER!

Diğer yandan ise yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci aldığı kararı açıkladı. Naci'nin kendisine evlenme teklifi yapacağını sanan Safiye ise duydukları karşısında şok yaşadı. Naci'nin "Ben bir karar aldım. Hayırlı bir şey. Bir an önce gerekli işlemleri yapıp, çok da oyalanmadan bir an önce gerekenleri yapıp bir kitapçı açmak istiyorum" sözleri üzerine Safiye büyük hayal kırıklığına uğradı.

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HAN ESKİ NİŞANLISI CEYLAN'IN PEŞİNDE!

Han ise kına gecesinden sonra eski nişanlısı Ceylan Ongun'un peşine düştü. Ceylan'ın evini gözetleyen Han, gece yarısı evinin kapısına dayandı. Han'ı takip eden Rüya ise büyük şok yaşadı. Masumlar Apartmanı'nda iki sezondur adı geçen Ceylan'ı ise hangi oyuncunun canlandıracağı merak konusu oldu.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

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İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır.

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Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.

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Safiye, bir yandan Gülben’le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci’nin dönüşünün sevincini yaşar.

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Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye’nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci’ninse bambaşka bir planı vardır.

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Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye’ye gelen bir haberle sarsılır.

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Rüya ise Han’la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer.

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Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir.

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Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Melisa Şenolsun Merve Dizdar
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