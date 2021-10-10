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  4. Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı dahil oluyor? Demet Akalın'dan bomba yorum

Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı dahil oluyor? Demet Akalın'dan bomba yorum

10.10.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek bir hayat hikâyesini anlatan 'Masumlar Apartmanı' dizisi için Özgü Namal'a teklif yapıldığı ortaya çıktı. Demet Akalın bu haberi duyunca bakın ne dedi.

Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı dahil oluyor? Demet Akalın'dan bomba yorum

Yedi yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun babası Serdar Oral'ı Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti. Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun peşinde... Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'ın, en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak.

Geçtiğimiz yıl eşi Serdar Oral'ın vefat etmesi nedeniyle tarifsiz bir acı yaşayan Özgü Namal'a, son olarak 'Masumlar Apartmanı’ndan teklif gittiği kulislerde konuşuluyor.

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Yapımcının, Özgü Namal’la bağlantıya geçtiği ve ciddi bir rakam önerdiği iddia edildi. Ancak 42 yaşındaki oyuncunun, teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın Özgü Namal'ın diziye dahil olacağını duyunca ilginç bir yorumda bulundu. Akalın paylaşımında Masumlar Apartmanı Ceylan rolüne Namal'ın yaşlı olacağını söyledi ve "Yaşlı kaçar o" dedi.


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Masumlar Apartmanı dizisi Demet Akalın Özgü Namal
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