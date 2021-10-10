Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal mı dahil oluyor? Demet Akalın'dan bomba yorum

Yedi yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun babası Serdar Oral'ı Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti. Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun peşinde... Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'ın, en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak.

Geçtiğimiz yıl eşi Serdar Oral'ın vefat etmesi nedeniyle tarifsiz bir acı yaşayan Özgü Namal'a, son olarak 'Masumlar Apartmanı’ndan teklif gittiği kulislerde konuşuluyor.

Yapımcının, Özgü Namal’la bağlantıya geçtiği ve ciddi bir rakam önerdiği iddia edildi. Ancak 42 yaşındaki oyuncunun, teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Demet Akalın Özgü Namal'ın diziye dahil olacağını duyunca ilginç bir yorumda bulundu. Akalın paylaşımında Masumlar Apartmanı Ceylan rolüne Namal'ın yaşlı olacağını söyledi ve "Yaşlı kaçar o" dedi.



