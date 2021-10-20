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Masumlar Apartmanı 43. son bölüm final sahnesi! Han ve Gülben'den Esat'ı şoke eden karar!

20.10.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 42. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümünde Gülben ve Esat'ı evlilik telaşı sardı. Gülben, Esat'ın annesiyle birlikte evlilik alışverişine çıktı. Diğer yandan ise Gülben ile evlendikten sorna kendi evlerinde yaşama planı yapan Esat, Han'ın sürpriziyle büyük şok yaşadı. Han, apartmandaki bir daireyi düğün hediyesi olarak verdiğini ve burada yaşayacaklarını söyledi. Esat, buna itiraz ederken Gülben'i de Han'ın yanında buldu.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 43. bölümü, 19 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han, Esat ve Gülben'e düğün hediyesi olarak apartmanda bir daire verdi. Han daireyi Esat'a gösterdi ve burada yaşayacaklarını söyledi. Esat ise buna itiraz etti ve kendi evlerinde yaşama kararı aldıklarını söyledi. Ancak o sırada eve gelen Gülben'in de Han'ın kararına katıldığını gören Esat, yapılan bu emrivaki nedeniyle büyük şok yaşadı.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir.

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Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

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Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez.

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Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir.

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Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir.

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Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

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Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Melisa Şenolsun Merve Dizdar
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