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Masumlar Apartmanı 51. son bölümde Esat ile evlenen Gülben düğün sonrası evden kaçtı! "Yapamadım, duramadım"

15.12.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 51. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı'nda beklenen düğün gerçekleşti ve sonunda Gülben ile Esat evlendi. Ünlü sanatçı Selami Şahin de dizideki düğün sahnesinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Dizinin final sahnesinde ise düğünden sonra Esat'la evlerine giden Gülben, gelinliğini çıkardıktan sonra evden kaçarak kardeşi Han'ın yanına gitti. Gözyaşlarına boğulan Gülben "Yapamadım, duramadım o evde" dedi.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 14 Aralık Salı akşamı 51. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne Esat ve Gülben'in düğün sahnesi damga vurdu.

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"NE OLUR GÖNDERME BENİ GERİ"

Yıllardır Esat'la evlenmeyi hayal eden Gülben, sonunda muradına kavuştu. Görkemli düğünde ünlü sanatçı Selami Şahin de sahne aldı.

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Herkes Gülben'in sonunda mutluluğu yakaladığını düşünürken, final sahnesi ise şaşırttı.

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Düğünden sonra Esat'la yaşayacakları eve giden Gülben, gelinliğini çıkarmak için yardım etmek isteyen Esat'ı odadan gönderdi.

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Gülben daha sonra ise gelinliğini çıkartarak evden çıktı. Kardeşleri Han ve Safiye ile yaşadıkları eve gelen Gülben gözyaşlarına boğuldu. Han'a sarılan Gülben, "Yapamadım, duramadım o evde. Ne olur gönderme beni geri, yapamıyorum" diye ağladı. Han ise Gülben'i teselli etmeye çalıştı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben, Esat’ın babasıyla konuşmasının ardından kendisi için mühim bir yüzleşme daha yapmaya karar verir. Yanında ise hiç beklemediği bir destek vardır.

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Safiye, Naci’ye kesin bir cevap vermez ancak Naci’nin bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.

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Barkın’a ulaşamayan Ceylan endişelenir ve evine gider. Gördüğü manzara karşısında öfkeyle Han’la konuşmaya gider ve bu konuşmanın ardından radikal bir karar alır.

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O sırada Esat da babasına resti çekmiş halde Gülben’lere gider ve tüm aileye bir an önce evlenmek istediğini söyler. Sonunda düğün günü gelir çatar.

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Gülben’in mutluluğu ve korkuları adeta birbirleriyle yarışır. Sürprizlerle dolu bu düğünün sonrasıysa Gülben için bambaşka bir endişeye gebedir.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar Selami Şahin
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