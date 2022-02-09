Masumlar Apartmanı Mazlum kimdir? Masumlar Apartmanı Mazlum karakteri Armağan Oğuz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda Han’ın kardeşi Ömer’in yaşayıp yaşamadığı merak konusu haline geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Han'ın babasını Ömer’in mezarına götürdüğü görüldü. Ayrıca Mazlum karakterinin kim olduğu merak edildi. Peki Mazlum'u canlandıran Armağan Oğuz kimdir?

MASUMLAR APARTMANI MAZLUM KARAKTERİ ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Mazlum karakterini Armağan Oğuz canlandırmakta.

11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen isim 2004’te İstanbul Erkek Lisesi’nden ve 4 yıl sonra Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olmuştur.

Mezun olduğu sene “2008 Best Model of Türkiye” ödülünü aldı ve aynı sene “Best Model of the World” yarışmasında Türkiye’ ye ikincilik ödülünü getirmiştir. Daha sonra New York’a yerleştimve kariyerine New York Film Academy’ de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle devam etmiştir. Bu dönemde hem modellik kariyerine devam etti hem de oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2011 sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde New York Fashion Week‘te yer almıştır. Sonrasında oyuncu olarak Amerika’da bazı okul projelerinde ve bağımsız filmlerde roller almaya başlamıştır.

Amerika’daki oyunculuk eğitimimi Hollywood Film Akademisi’nde tamamlayan isim, 2012 yılında Türkiye’ye dönüş yapmıştır. 2014 yılında ise başrolünü Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Yasemin Allen ile beraberlik yaşamıştır. 2016’da Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol almıştır.



