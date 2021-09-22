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Masumlar Apartmanı'nda Hikmet öldü mü? Kitapta ne oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı...

22.09.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 kanalının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni bölümleriyle izleyiciyi meraka boğuyor. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" adlı kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz akşam yayınlanmıştı. Söz konusu dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler sonrasında Hikmet'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı'nda Hikmet öldü mü? Kitapta ne oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı dizisi 21 Eylül Salı günü 39. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer ldığı Masumlar Apartmanı dizisinde, karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere düştüğünü gördü. Hikmet'in ölüp ölmeyeceği bilgisi, Madalyonun İçi adlı kitapta yer alıyor.

Masumlar Apartmanı'nda Hikmet öldü mü? Kitapta ne oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI'NDA HİKMET ÖLECEK Mİ?

Reyting sıralamalarında üst kısımlarda yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde seyircileri şok edecek olay yaşandı. Rüya'nın, "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" sözleri üzerine Neriman, Safiye ve Gülben babalarını yere yığılmış halde buldu. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan "Madalyonun İçi" adlı romanın "Çöp Apartman" kısmından uyarlanan Masumlar Apartmanı'nda Hikmet ölmeyecek.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Rüya'nın eve girdiğini gören Safiye, mikropları temizlemek için kolları sıvadı. Safiye çaresizlik içindeyken ev halkı durumu toparlamak için farklı bir yol bulur. Esat ise Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han kendi dünyasında kalmayı tercih eder.

İŞTE MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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