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Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bitti mi?

04.01.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı'nın 4 Ocak günü yayın akışında yer almaması, ''Masumlar Apartmanı neden yok?'' ve ''Masumlar Apartmanı bitti mi?'' sorularını gündeme getirdi.

Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bitti mi?

En son 53. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi, 4 Ocak yayın akışında yer almıyor. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümü neden yok? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

Tüm imkansızlıklara rağmen ayrılmayan Esat ve Gülben, evlenip aynı evde yaşamaya başladı. Naci'den evlilik teklifi alan Safiye'nin ne yapacağı merak konusuyken, Han ve Ceylan cephesinde de yeni gelişmeler yaşandı. Her hafta yeni bölüm fragmanıyla ekrana gelen iddialı yapım, bu hafta fragman yayınlamadı. Yılbaşı nedeniyle çekimlere kısa bir ara veren dizinin, 11 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bitti mi?

Masumlar Apartmanı dizisi, çocukluk travmalarıyla yaşamaya çalışan Derenoğlu kardeşlerin başından geçenleri konu alıyor.

Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bitti mi?

Sezon finalinde Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda etmesinin ardından, ikinci sezonda Melisa Şenolsun ile el sıkılmıştı. Ancak Melisa Şenolsun'un beklenen reytingi getirememesi, diziye Aslıhan Gürbüz'ün dahil olmasına neden oldu.

Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bitti mi?

4 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem
22:00 Kovan
00:00 112 Acil Çağrı


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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Aslıhan Gürbüz Birkan Sokullu Ezgi Mola Merve Dizdar
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