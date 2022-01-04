Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bitti mi?

En son 53. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi, 4 Ocak yayın akışında yer almıyor. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümü neden yok? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

Tüm imkansızlıklara rağmen ayrılmayan Esat ve Gülben, evlenip aynı evde yaşamaya başladı. Naci'den evlilik teklifi alan Safiye'nin ne yapacağı merak konusuyken, Han ve Ceylan cephesinde de yeni gelişmeler yaşandı. Her hafta yeni bölüm fragmanıyla ekrana gelen iddialı yapım, bu hafta fragman yayınlamadı. Yılbaşı nedeniyle çekimlere kısa bir ara veren dizinin, 11 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Masumlar Apartmanı dizisi, çocukluk travmalarıyla yaşamaya çalışan Derenoğlu kardeşlerin başından geçenleri konu alıyor.

Sezon finalinde Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda etmesinin ardından, ikinci sezonda Melisa Şenolsun ile el sıkılmıştı. Ancak Melisa Şenolsun'un beklenen reytingi getirememesi, diziye Aslıhan Gürbüz'ün dahil olmasına neden oldu.

4 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:00 Kovan

00:00 112 Acil Çağrı



