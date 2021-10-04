Masumlar Apartmanı'nın Anıl'ı karizmasıyla yakıp geçti! Dizideki halinden çok farklı...

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda psikolojik problemleri olan Anıl karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Selim Can Yalçın, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla ağızları açık bıraktı. Yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncunun, dizideki imajından oldukça farklı görünmesi görenleri şaşırttı.

Selim Can Yalçın'ın Instagram pozlarına, ''Bu nasıl bir derinliktir kayboldum'' ve ''Kısa saç daha çok yakışıyormuş'' gibi yorumlar yapıldı.

SELİM CAN YALÇIN KİMDİR?

Selim Can Yalçın, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Ardından, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkmaya başladı. Oyunlar için müzik ve ses tasarımı da yapan Yalçın, 2009 yılında Leonce ile Lena oyunu müzikleri ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın Sahne Müziği ödülüne layık görüldü.

MASUMLAR APARTMANI'NDA ANIL'IN HASTALIĞI NEDİR?

Dizinin bir bölümünde Psikolog Yağmur, not defterine Anıl için ''Sınırda Kişilik Bozukluğu" notunu düşmüştü.





