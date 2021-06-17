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Masumlar Apartmanı’nın arkasındaki isim Gülseren Budayıcıoğlu, Farah Zeynep Abdullah’ın gidişiyle ilgili ilk kez konuştu: Yaşanan çok vahim

17.06.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinin arkasındaki isim Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin ana karakterlerinden biri olan İnci’yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın yapıma veda etmesi sonrası ilk kez konuştu. Ünlü yazar, “Masumlar Apartmanı’nı güzel günler bekliyor” dedi.

Masumlar Apartmanı’nın arkasındaki isim Gülseren Budayıcıoğlu, Farah Zeynep Abdullah’ın gidişiyle ilgili ilk kez konuştu: Yaşanan çok vahim

Masumlar Apartmanı dışında İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi reyting rekorları kıran dizilerin hikayesini yazan psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, herkesin merak ettiği o açıklamayı yaptı. Yeni dizisi Kral Kaybederse için kolları sıvayan yazar, TRT 1’in sevilen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonuyla ilgili ipuçları verdi.

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"MASUMLAR APARTMANI’NI GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"

Hikayenin ana karakterlerinden biri olan İnci’yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılmasıyla dizinin geleceğiyle ilgili tedirgin olan izleyici, Budayıcıoğlu’nun açıklamasıyla biraz olsun ferahlayacak. Zira Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Masumlar Apartmanı’nı güzel günlerin beklediğini duyurdu.

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Farah Zeynep Abdullah’ın yerine geçecek ismi kendisinin de bilmediğini belirten Gülseren Budayıcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Masumlar Apartmanı geçen hafta sezon finali yaptı. Dizide İnci karakterini canlandıran sevgili Farah Zeynep Abdullah bu son bölümde diziden ayrıldı. Sevgili oyuncumuzla benim de birkaç kez bir araya gelme fırsatım oldu.

Farah insan olarak son derece doğal, içten, samimi bir kişiliğe sahip. İlk günden beri dizide gösterdiği oyunculuk performansını çok beğenerek izledim. Oynadığı karakterin içine giren, oyunculuğunda bile doğallığını hiç kaybetmeyen bir sanatçımız.

Yeni sezonda İnci karakterinin yerini kim alacak, şimdilik ben de bilmiyorum ama senaryo çalışmaları devam ediyor. Olabildiğince gerçek hikayeye sadık kalmaya gayret ediyoruz. Kitabı okuyanlar bilir, Masumlar Apartmanı sakinlerinin ruhsal sorunları çok ağır. Bu sorunlar nedeniyle hayatları adeta cehenneme dönmüş ama merak etmeyin zamanla onlar da güneşi görecekler. Yani aydınlık günler onları bekliyor.

İzleyicilerimizden pek çoğu, ‘Biz bu diziyi çok seviyoruz ama izlerken de çok üzülüyoruz. Ne olur konuları bu kadar abartmayın’ diyorlar. Öyleyse sizlere çok açık bir itirafta bulunayım; sizleri daha fazla üzmemek için konuları abartmak yerine senaristimiz sevgili Deniz Madanoğlu olabildiği kadar yumuşatmaya gayret ediyor. Yani inanın bana yaşanan gerçekler çok daha vahim.

Bizim insanımızın yaşadığı acılar bunlarla da sınırlı değil. Sadece bu dizide değil, diğer dizilerde de amaç hep bu insanların nasıl ve neden bu hale geldiklerini sizlere gösterebilmek. Hiç olmazsa bundan sonra insanlarımız acı çekmesinler.

Sevgili Farah Zeynep Abdullah’a Masumlar Apartmanı’na katkıları ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını dilerim.”


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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