Masumlar Apartmanı’nın arkasındaki isim Gülseren Budayıcıoğlu, Farah Zeynep Abdullah’ın gidişiyle ilgili ilk kez konuştu: Yaşanan çok vahim

Masumlar Apartmanı dışında İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi reyting rekorları kıran dizilerin hikayesini yazan psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, herkesin merak ettiği o açıklamayı yaptı. Yeni dizisi Kral Kaybederse için kolları sıvayan yazar, TRT 1’in sevilen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonuyla ilgili ipuçları verdi.

"MASUMLAR APARTMANI’NI GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"

Hikayenin ana karakterlerinden biri olan İnci’yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılmasıyla dizinin geleceğiyle ilgili tedirgin olan izleyici, Budayıcıoğlu’nun açıklamasıyla biraz olsun ferahlayacak. Zira Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Masumlar Apartmanı’nı güzel günlerin beklediğini duyurdu.

Farah Zeynep Abdullah’ın yerine geçecek ismi kendisinin de bilmediğini belirten Gülseren Budayıcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Masumlar Apartmanı geçen hafta sezon finali yaptı. Dizide İnci karakterini canlandıran sevgili Farah Zeynep Abdullah bu son bölümde diziden ayrıldı. Sevgili oyuncumuzla benim de birkaç kez bir araya gelme fırsatım oldu.