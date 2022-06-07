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Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki: "Ey zorbalar!.."

07.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Masumlar Apartmanı'nın 2. sezonunda diziye dahil olan ve Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile başrolleri paylaşan Aslıhan Gürbüz dizinin final yapmasının ardından Instagram hesabını daha yoğun kullanmaya başladı. Ünlü oyuncu yaptığı bir paylaşımına gelen eleştirel yorumun ekran görüntüsünü alıp tepki gösterdi. İşte Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'ün o paylaşımı...

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki: "Ey zorbalar!.."

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan Çöp Ev hikayesinden uyarlanarak televizyona aktarılan Masumlar Apartmanı dizisine sonradan dahil olmasına rağmen oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin gönlünü yeniden fethetti. Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'nın final yapmasının ardından sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başladı.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki:

ASLIHAN GÜRBÜZ'E TAKİPÇİSİNDEN 'HADSİZ' YORUM

Aslıhan Gürbüz, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu bir paylaşımına gelen sert yorumun ekran görüntüsünü alarak story kısmında paylaştı.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki:

MASUMLAR APARTMANI'NIN CEYLAN'I ASLIHAN GÜRBÜZ, ZORBALIĞA SESSİZ KALMADI

Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşıma "Boya şu çirkin saçlarını!" yorumu yapan takipçisine yanıt verdi.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki:

"BENİM BİR YERİMİ ÇİRKİN BULMANIZ UMURUMDA DEĞİL"

Ünlü oyuncu söz konusu yorumun ekran görüntüsünü alıp paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi olduğum gini, olduğum halimle sevmek için o kadar çalıştım ki ben ile benim arama kimseyi sokmuyorum.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki:

Benim bir yerimi çirkin bulmanız o kadar umurumda değil ki; kendimi güzel olarak da konumlandırmıyorum. Ben buyum, böyleyim. Eksiğim ve fazlamla hepsi benim ve sizin bu düşünceleriniz asla bana değmiyor. Sadece bunu zorbalık olarak görüp örnek olmasını istiyor."

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki:

ASLIHAN GÜRBÜZ'DEN 'ZORBALIK' MESAJI: "KÖTÜLÜĞÜNÜZÜ ELBET GÖRECEKSİNİZ"

Aslıhan Gürbüz konuya ilişkin yaptığı bir sonraki paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Canım insanlar, tanıdığınız - tanımadığınız insanların, sizin fiziksel - ruhsal - hayatsal ve trazsal her türlü kötü yorumuna kulak tıkayın olur mu? Diğer türlüsü ızdırap dolu, bir başkayı memnun etme hali olur ve inanın çok acıtıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki:

Vicdanınız rahat olsun, yüzünüz gülsün ve kendinizden kendiniz için razı olun yeter. Diğerleri sevmese, beğenmese de olur. Ey zorbalar! Kötülüğünüzü elbet göreceksiniz.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'den haddini aşan takipçisine sert tepki:

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Masumlar Apartmanı dizisi Aslıhan Gürbüz Birkan Sokullu Ezgi Mola Merve Dizdar
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