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Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşini evlendirdi! Benzerlikleri dikkat çekti!

08.11.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Masumlar Apartmanı'na 'Ceylan' karakteriyle dahil olan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi Ayhan Gürbüz, dünyaevine girdi. Başarılı oyuncu, keyifli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşini evlendirdi! Benzerlikleri dikkat çekti!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na 'Ceylan' rolüyle katılan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi Ayhan Gürbüz evlendi. İki kardeşin benzerlikleri dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşini evlendirdi! Benzerlikleri dikkat çekti!

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşini evlendirdi! Benzerlikleri dikkat çekti!

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşini evlendirdi! Benzerlikleri dikkat çekti!

Ufak Tefek Cinayetler ve Kırmızı Oda projeleriyle adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz'ün, Masumlar Apartmanı'na dahil olduğu haberi, sevenlerini heyecanlandırdı.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşini evlendirdi! Benzerlikleri dikkat çekti!

Ceylan karakterinin kim olduğu merakla beklenirken, yapım şirketi, Ceylan'ı, Aslıhan Gürbüz'ün canlandıracağı açıklamasını yaparak, son noktayı koydu.

Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşini evlendirdi! Benzerlikleri dikkat çekti!


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Aslıhan Gürbüz
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