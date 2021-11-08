Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşini evlendirdi! Benzerlikleri dikkat çekti!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na 'Ceylan' rolüyle katılan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi Ayhan Gürbüz evlendi. İki kardeşin benzerlikleri dikkat çekti.
Ufak Tefek Cinayetler ve Kırmızı Oda projeleriyle adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz'ün, Masumlar Apartmanı'na dahil olduğu haberi, sevenlerini heyecanlandırdı.
Ceylan karakterinin kim olduğu merakla beklenirken, yapım şirketi, Ceylan'ı, Aslıhan Gürbüz'ün canlandıracağı açıklamasını yaparak, son noktayı koydu.
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