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Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel, çileden çıktı! 'Telefonunu göster' deyip durmayın!

30.10.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Esat karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Uğur Uzunel, Instagram hesabından paylaştığı sitem dolu cümlelerle dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel, çileden çıktı! 'Telefonunu göster' deyip durmayın!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Uğur Uzunel, trafikte kaldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Uzunel, trafikte beklerken Twitter'da gezindiğini, bu süre zarfında ülke gündemine epey hakim olduğunu belirten ifadeler kullandı. İşte Uğur Uzunel'in o paylaşımı:

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel, çileden çıktı! 'Telefonunu göster' deyip durmayın!

Uğur Uzunel paylaşımında şu cümleleri kurdu:

1,5 saattir Beşiktaş Sahil Yolu'ndan Cihangir'e gitmeye çalışıyorum. Twitter'dan tüm gündemi okudum, 2 bölüm mini dizi izledim.(Şaka değil) Duruyoruz... Bu arada saçlarım daha çok beyazladı, olgunlaştım. Anne-babamı daha iyi anlıyorum ve gençlere daha hoşgörülüyüm artık. Anlayış gösterin onlara, enerjileri var. ''Telefonunu göster'' deyip durmayın, en iyi marka telefon sahibi olsunlar. Çok mu yani? Değil. Arabadan ne zaman ineceğim meçhul. Tibet'e bir manastıra tırmanıyorum heralde.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel, çileden çıktı! 'Telefonunu göster' deyip durmayın!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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