Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel, çileden çıktı! 'Telefonunu göster' deyip durmayın!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Uğur Uzunel, trafikte kaldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Uzunel, trafikte beklerken Twitter'da gezindiğini, bu süre zarfında ülke gündemine epey hakim olduğunu belirten ifadeler kullandı. İşte Uğur Uzunel'in o paylaşımı:

Uğur Uzunel paylaşımında şu cümleleri kurdu:

1,5 saattir Beşiktaş Sahil Yolu'ndan Cihangir'e gitmeye çalışıyorum. Twitter'dan tüm gündemi okudum, 2 bölüm mini dizi izledim.(Şaka değil) Duruyoruz... Bu arada saçlarım daha çok beyazladı, olgunlaştım. Anne-babamı daha iyi anlıyorum ve gençlere daha hoşgörülüyüm artık. Anlayış gösterin onlara, enerjileri var. ''Telefonunu göster'' deyip durmayın, en iyi marka telefon sahibi olsunlar. Çok mu yani? Değil. Arabadan ne zaman ineceğim meçhul. Tibet'e bir manastıra tırmanıyorum heralde.



