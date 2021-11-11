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Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi Ada Masalı'nın yıldızı çıktı!

11.11.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği 'Esat' karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Uğur Uzunel'in sevgilisi de ünlü oyuncu çıktı.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi Ada Masalı'nın yıldızı çıktı!

Başrollerini Ezgi Mola, Merve dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Esat karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Uğur Uzunel, meslektaşı Beril Pozam ile aşk yaşıyor.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Dizide, Gülben ile yaşadığı mücadele yüklü aşkla adından söz ettiren oyuncu Uğur Uzunel'in, gerçek hayatta kiminle sevgili olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Uğur Uzunel, 2019 yılında Afili Aşk dizisinin setinde tanıştığı güzel oyuncu Beril Pozam ile magazinden uzak bir aşk yaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Beril Pozam ve Uğur Uzunel çifti, sevgi dolu pozlarını zaman zaman Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Beril Pozam, şimdilerde başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisinde hayat verdiği 'İdil' karakteriyle dikkat çekiyor.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Uğur Uzunel, yakın zamanda Beril Pozam'ı, babası Bayram Uzunel ile tanıştırmıştı.

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel'in sevgilisi de oyuncu çıktı!


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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar Ada Masalı dizisi
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