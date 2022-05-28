MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nın Esra'sı Esra Ruşan: Oyunculuk için öğretmenliği bıraktım

Masumlar Apartmanı'nın Esra'sı Esra Ruşan: Oyunculuk için öğretmenliği bıraktım

28.05.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle sevilen Esra Ruşan, Youtube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece"ye katıldı. Ruşan, kariyer yolculuğunu anlatırken, "Öğretmenlik okurken tiyatro yapmaya karar verdim" dedi.

Masumlar Apartmanı'nın Esra'sı Esra Ruşan: Oyunculuk için öğretmenliği bıraktım

“İbrahim Selim’le Bu Gece” programının bu haftaki konuğu son zamanlarda Masumlar Apartmanı’nda canlandırdığı Esra karakteriyle adından söz ettiren Esra Ruşan oldu.

Uçak fobisi olduğunu anlatan Ruşan, “Ben uçağa çok geç yaşta bindim ve benim hayalimde hostesler hep çok güzel giyinir, tırnakları güzeldir ve uçağı kullanabilirlerdi. Yani çocukken düşündüğüm şey şu; hem çok güzel giyiniyorlar yani neden hostes olmayayım ki? Elbette uçağa binince uçağı kullanmadıklarını öğrendim. Zaten zamanla bende uçak fobisi gelişti maalesef. Şimdi uçağa binince hostesin gözlerinin içine bakıp bir güven mekanizması kuruyorum” dedi.

Ekran görüntüsü 2022-05-28 154120

“OYUNCULUK İÇİN ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIM”

Kariyer yolculuğunu anlatan Ruşan, "İstanbul Üniversitesi’nde öğretmenlik okuyordum ve 17 yaş gibi çok erken bir yaşta üniversiteye başlayınca ne okul şenliğine gidebiliyorsun ne de başka şeye çünkü yaşın tutmuyor. Dolayısıyla ben de çok sıkılıyordum çünkü üniversite hayatını bu kadar hayal edip bunu deneyimlemek canımı çok sıkmıştı" diye konuştu.

"Ne yapsam derken diksiyon kurslarına gittim en olmadı sunucu olurum dedim. Gittiğim yerin yanında da tiyatro kursu vardı Bakırköy’de. Onlar da bana ‘Gel sen de’ dediler ben de provalarına gidip gelip izlemeye başladım ve ‘Sen girsene konservatuar sınavlarına’ dediler" diye anlatan Ruşan, "El birliği ile beni sınava hazırladılar. Zaten bir tek Mimar Sinan Üniversitesi’ne sınava girmiştim. Bir de kazanacağımı asla düşünmüyordum ancak birinci aşamayı kazandım. Ardından ikinci aşamayı da kazandım ve açıkladım aileme. Çünkü öğretmenlikte de son sınıftaydım ve ailemi bu duruma ikna etmek zordu. Derken bir şekilde ikna ettim ve girdim konservatuara” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birce Akalay'ın estetiksiz halini gören inanamadı! Meğer yüzünde...Birce Akalay'ın estetiksiz halini gören inanamadı! Meğer yüzünde...
Kaç nesil onunla büyüdü! Son halini gören inanamadı! Kaç nesil onunla büyüdü! Son halini gören inanamadı!
Survivor Birsen son haliyle olay yarattı! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadıSurvivor Birsen son haliyle olay yarattı! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Arda Turan'ın yeni adresi...

Arda Turan'ın yeni adresi...

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.