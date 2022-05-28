Masumlar Apartmanı'nın Esra'sı Esra Ruşan: Oyunculuk için öğretmenliği bıraktım

“İbrahim Selim’le Bu Gece” programının bu haftaki konuğu son zamanlarda Masumlar Apartmanı’nda canlandırdığı Esra karakteriyle adından söz ettiren Esra Ruşan oldu.

Uçak fobisi olduğunu anlatan Ruşan, “Ben uçağa çok geç yaşta bindim ve benim hayalimde hostesler hep çok güzel giyinir, tırnakları güzeldir ve uçağı kullanabilirlerdi. Yani çocukken düşündüğüm şey şu; hem çok güzel giyiniyorlar yani neden hostes olmayayım ki? Elbette uçağa binince uçağı kullanmadıklarını öğrendim. Zaten zamanla bende uçak fobisi gelişti maalesef. Şimdi uçağa binince hostesin gözlerinin içine bakıp bir güven mekanizması kuruyorum” dedi.

“OYUNCULUK İÇİN ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIM”

Kariyer yolculuğunu anlatan Ruşan, "İstanbul Üniversitesi’nde öğretmenlik okuyordum ve 17 yaş gibi çok erken bir yaşta üniversiteye başlayınca ne okul şenliğine gidebiliyorsun ne de başka şeye çünkü yaşın tutmuyor. Dolayısıyla ben de çok sıkılıyordum çünkü üniversite hayatını bu kadar hayal edip bunu deneyimlemek canımı çok sıkmıştı" diye konuştu.

"Ne yapsam derken diksiyon kurslarına gittim en olmadı sunucu olurum dedim. Gittiğim yerin yanında da tiyatro kursu vardı Bakırköy’de. Onlar da bana ‘Gel sen de’ dediler ben de provalarına gidip gelip izlemeye başladım ve ‘Sen girsene konservatuar sınavlarına’ dediler" diye anlatan Ruşan, "El birliği ile beni sınava hazırladılar. Zaten bir tek Mimar Sinan Üniversitesi’ne sınava girmiştim. Bir de kazanacağımı asla düşünmüyordum ancak birinci aşamayı kazandım. Ardından ikinci aşamayı da kazandım ve açıkladım aileme. Çünkü öğretmenlikte de son sınıftaydım ve ailemi bu duruma ikna etmek zordu. Derken bir şekilde ikna ettim ve girdim konservatuara” dedi.



