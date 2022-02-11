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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu sosyal medyaya damga vurdu! Justin Timberlake oldu

11.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Masumlar Apartmanı’nın ‘Han’ı Birkan Sokullu’nun iki yıldır birlikte olduğu Eda Gürkaynak önceki akşam doğum gününü kutladı. 2000'ler temalı partide Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, Britney Spears ve Justin Timberlake oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu sosyal medyaya damga vurdu! Justin Timberlake oldu

Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Eda Gürkaynak'ın doğum gününde dikkat çekti.

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28’inci yaşı için renkli ve eğlenceli bir parti düzenledi.

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Babası Kemal Gürkaynak, ablası Lara ve aralarında Meriç Aral ile Serkan Keskin’in de olduğu yakın arkadaşlarıyla tabiri caizse felekten bir gece çaldı.

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Gürkaynak, yeni yaşını "Early 2000's" konseptiyle kutladı. Çift gecede Britney Spears ve Justin Timberlake oldu.
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Birkan Sokullu’yu öpmeye doyamayan sosyetik güzel dansıyla da partiye damgasını vurdu!

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Anahtar Kelimeler:
Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
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