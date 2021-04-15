Masumlar Apartmanı’nın kaybolan Esat’ı Uğur Uzunel, Merve Dizdar’ın paylaşımında ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinde Han herkesi şoke eden hamleler yapmaya devam ederken, izleyiciler artık bir sonraki bölümde nelerle karşılaşacağını tahmin bile edemiyor. Dizinin hayranları oyuncuları sosyal medya hesaplarından da takip ederek, ünlü isimlerin paylaşımlarından ipuçları arıyor.

KAZAN DAİRESİNDEKİ İSİM ESAT MI?

Dizinin Gülben’i ve müzmin aşkı Esat da izleyicinin sevdiği iki karakter. Esat’ın bir anda ortadan kaybolduğu son bölümden sonra Merve Dizdar’ın aşağıdaki paylaşımları da hem gülümsetti hem de bazı tahminleri beraberinde getirdi!

Gülben’e yaklaşmaması için Han’ın tehdit ettiği Esat, bir anda ortadan kaybolmuştu. Uğur Uzunel’in hayat verdiği Esat ile ilgili son sahneden sonra başka tahminler yapıldı. Han’ın, binanın kazan dairesinde birini zincirlediği görülmüştü.

Bu kişinin Esat olma ihtimali var. Merve Dizdar’ın da Masumlar Apartmanı dizisinin ana mekanı olan apartmanın önünde Uğur Uzunel ile verdiği poz “Acaba kazan dairesi sahnesi mi çekiliyor, Uzunel, o yüzden mi binaya gelmiş?” dedirtiyor! Bakalım, iki oyuncunun dizinin setinden verdiği bu pozlarla birlikte gelen tahminler tutacak mı?





