Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel’in yeni dizisi belli oldu

O3 Medya’nın Show TV için çekeceği doktor dizisi “Yeni İstanbul”un hazırlıkları sürüyor. Çiğdem Bozali’nin yöneteceği diziyi Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme alıyor.

“New Amsterdam” adlı diziden uyarlanan projede hastalarına müşteri muamelesi yapan ve onları gereksiz ameliyatlara sokarak maddi kaynak elde eden bir hastaneye atanan ve bütün dengeleri değiştiren idealist bir başhekimin başarı hikâyesi anlatılacak.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; Yeni sezonun iddialı dizilerinden “Yeni İstanbul”un ilk anlaşılan oyuncusu başarılı aktör Tansel Öngel oldu. Öngel, dizinin başrol karakterlerinden Kalp Damar Cerrahı Baran’a hayat verecek.



