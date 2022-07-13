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  4. Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel’in yeni dizisi belli oldu

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel’in yeni dizisi belli oldu

13.07.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinin final yapmasının ardından oyuncuların yeni projeleri belli olmaya başladı. Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in yeni dizisi belli oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel’in yeni dizisi belli oldu

O3 Medya’nın Show TV için çekeceği doktor dizisi “Yeni İstanbul”un hazırlıkları sürüyor. Çiğdem Bozali’nin yöneteceği diziyi Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme alıyor.

“New Amsterdam” adlı diziden uyarlanan projede hastalarına müşteri muamelesi yapan ve onları gereksiz ameliyatlara sokarak maddi kaynak elde eden bir hastaneye atanan ve bütün dengeleri değiştiren idealist bir başhekimin başarı hikâyesi anlatılacak.

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Birsen Altundaş'ın haberine göre; Yeni sezonun iddialı dizilerinden “Yeni İstanbul”un ilk anlaşılan oyuncusu başarılı aktör Tansel Öngel oldu. Öngel, dizinin başrol karakterlerinden Kalp Damar Cerrahı Baran’a hayat verecek.


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