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Masumlar Apartmanı'nın yeni yıldızı Melisa Şenolsun'un kardeşi bakın kim çıktı!

06.09.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonunda yer alacağı kesinleşen güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un, 28 yaşındaki ünlü oyuncu Efecan Şenolsun ile kardeş olduğunu duyan şaşıp kalıyor. İzmir doğumlu iki kardeş, sosyal medya üzerinden sık sık bir arada oldukları pozlar paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Masumlar Apartmanı'nın yeni yıldızı Melisa Şenolsun'un kardeşi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezonuna dahil olduğu kesinleşen 25 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, son dönemlerde magazin gündemini oldukça meşgul ediyor. Tuğba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'le 2 yıldır aşk yaşayan ve yakın zamanda ilişkiyi bitirme kararı alan Şenolsun, bu defa TRT'nin çok konuşulan projesi Masumlar Apartmanı ile gündeme geldi.

MELİSA ŞENOLSUN'UN KARDEŞİ DE ÜNLÜ BİR OYUNCU

Masumlar Apartmanı'ndan Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasıyla, ikinci sezona dahil olan Şenolsun'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. 28 yaşındaki Efecan Şenolsun; Güneşi Beklerken, Fi, Yaşamayanlar, Hayat Sırları, Çarpışma gibi birçok önemli projede yer aldı. İşte Melisa ve Efe Şenolsun kardeşlerin pozları:

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un kardeşini gören şaşıp kalıyor!

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un kardeşini gören şaşıp kalıyor!

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un kardeşini gören şaşıp kalıyor!

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un kardeşini gören şaşıp kalıyor!

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un kardeşini gören şaşıp kalıyor!

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Masumlar Apartmanı'nın yeni yıldızı Melisa Şenolsun'un kardeşi bakın kim çıktı!

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor.

Masumlar Apartmanı'nın yeni yıldızı Melisa Şenolsun'un kardeşi bakın kim çıktı!

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Lise ikinci sınıftayken oyunculuk hedefiyle İstanbul'a gitti. Babasının isteği üzerine İzmir'e dönüp liseyi tamamladı. Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı.

Masumlar Apartmanı'nın yeni yıldızı Melisa Şenolsun'un kardeşi bakın kim çıktı!

Daha sonra Kanal D'de yayınlanan Güneşi Beklerken isimli dizide oynadı. "Bu Şehir Senindir" isimli kısa filmdeki rolüyle ödül aldı. 2015 yılında Kanal D'de yayınlanan Kocan Kadar Konuş'ta konuk oyuncuydu. Şenolsun, aynı zamanda profesyonel bir boksördür.

Masumlar Apartmanı'nın yeni yıldızı Melisa Şenolsun'un kardeşi bakın kim çıktı!


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