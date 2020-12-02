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Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 1 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

fadoncu fadoncu 02.12.2020 06:53 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 1 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

1 Aralık 2020 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 1 Aralık Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 1 Aralık 2020 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

1 Aralık Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 1 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Masumlar Apartmanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masterchef Türkiye gibi programlar vardı. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

TV yayın akışı 2 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 2 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında "Hekimoğlu" dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" sonrasında yabancı sinema " Berlin Kaplanı" izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Baraj" ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Masumlar Apartmanı" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra akşam kuşağında ise "Masterchef Türkiye" ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Güldür Güldür Show" dizisi yayınlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman 2020?

1 ARALIK 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 1 Aralık 2020 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 1 Aralık Salı total reyting rakamları açıklandı.

1 Aralık Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Masumlar Apartmanı" totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni" en çok izlenenler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

ATV ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ÖZET" bölümü en çok izlenenler sırasında beşinci sırayı aldı.

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