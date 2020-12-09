Masumlar Apartmanı ve MasterChef yarışı... 8 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

8 Aralık Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 8 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Güldür Güldür Show, Hekimoğlu, MasterChef Türkiye, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.
Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Müttefik yabancı sinema yeni bölümüyle ekrana geldi.
Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Baraj dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.
TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye ekrana geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi izleyici ile buluştu.
Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisi yayınlandı.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 8 Aralık 2020 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 8 Aralık Salı total reyting rakamları açıklandı.
8 Aralık Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;
TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
ATV ekranlarına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.
Fox TV’nin sevilen haber bülteni Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ise total reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.
ATV’nin kadın programı Esra Erol’da en çok izlenenler listesinde dördüncü sıradan girdi.
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj ise en çok izlenenler listesinde beşinci sırayı aldı.
AB reyting listesinde ise ilk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Masumlar Apartmanı dizisinin özeti yerini aldı. Beşinci sıraya ise Hekimoğlu dizisi yerleşti.
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