Matcha'nın tadı nasıl? Matcha'nın tadı neye benziyor?

Son dönemlerin en popüler içeceklerinden biri haline gelen matcha çayı, camellia sinensis isimli bitkinin taze yapraklarından yapılır. Yapraklar gölgede yetiştirilir ve toz haline getirilerek matcha çayı elde edilir. Yaprakların gördüğü bu işlem yaprakları klorofil ile tein bileşenleri açısından zengin bir hale getirir. Antioksidan açısından son derece zengin olduğu bilinen matcha çayı odaklanmayı destekler ve enerji artışı sağlar. Ancak birçok içecek gibi matcha çay da tüm yararlarına rağmen bilinçsizce ve fazla miktarlarda tüketilmemelidir.

Matcha'nın tadı nasıl olur?

En basit tanımı ile matcha çayı toz haline getirilmiş çay anlamına gelmektedir. Japonya’da bir kültür olarak tüketilen matcha çayı sinesis bitkisinin hasat edilmeden yaklaşık 20 gün önce özel yöntemler kullanılarak gölgelendirilmesi ile yetiştirilir. Yapılan bu gölgelendirme işlemi bitkide daha fazla amino asit olmasını sağlar.

Matcha çayının güçlü bir antioksidan kaynağı olması dışında sinir sistemini de desteklediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Kendine has tadı ile popüler olan matcha çayı yeşil çaya benzetilse de tadı daha farklıdır. Ayrıca cilt sağlığını destekler ve detoks etkisi sunarak kilo kontrolüne de yardımcı olur.

Matcha'nın tadı neye benziyor?

Genel olarak matcha çayı parlak, yeşil ve taze olur. Yumuşak bir içimi vardır ve tadı hafif acımsıdır. Bazı kişiler matcha çayının tadını çimene benzetmektedir. Matcha çayının rengi yeşildir ve tadı da yeşil sebzeleri andırmaktadır.

Hafif bir aroması bulunan matcha çayının genel aromasında bir miktar tuzlu tat da alınabilir. Farklı bölgelerde yetişen belli çayların kendilerine özgü aromaları olduğu gibi matcha çayı da yaprağının yetiştirildiği bölgeye ya da gölgelendirme sürecinde uğradığı işlemlere göre değişik tatlar verebilir.

Matcha çayının tadını acı olmaması ve damakta acı bir tat bırakmaması için çayı hazırlarken dikkatli olunmalı ve demlenme süresi çok fazla uzun tutulmamalıdır.