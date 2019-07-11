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Mate 30 çok farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak

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TEKNOLOJİ  | 11.07.2019 08:08 | Son Güncelleme

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei, şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Malum, Çinli üretici her yılın son çeyreğinde Mate serisinin yeni üyesini tanıtıyor. Eğer büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki dönemde Huawei Mate 30 ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Mate 30 çok farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak

Peki, Mate 30 temelde nasıl bir tasarıma sahip olacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere bakacak olursak, telefonun ön kısmında uçtan uca bir ekran söz konusu. Arka kısımda ise daire şeklinde konumlandırılmış 4 ana kameranın bulunacağı iddia ediliyordu. Fakat bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni raporlara göre, Mate 30’daki kamera dizilimi daire değil dikdörtgen şeklinde olacak. Huawei Mate 30 için üretilen orijinal kılıfların görüntüsünü sızdırılmasıyla ortaya atılan bu iddiaya göre, kamera dizilimi telefonun üst orta bölümünde, dikey olarak konumlandırılmış bir dikdörtgen içerisinde yer alacak.

Sonuç olarak Mate 30’da 4 ana kamera kullanılacağı artık kesinleşmiş oldu. Tabi herşeyden önemlisi, Huawei’nin yeni Mate modelinde hangi işletim sistemini tercih edeceği. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli Android mi kullanacak, yoksa Huawei’nin kendi geliştirmekte olduğu ArkOS’le mi gelecek? Bunu önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

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Huawei Mate 30 huawei

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