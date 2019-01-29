Mate 9 için Android Pie güncellemesi ile gelen yenilikler

Huawei, Android 9.0 Pie güncellemeleri için elini çabuk tutmaya devam ediyor. Amiral gemisi modelleri için Android 9.0 Pie sürümünü sunan Huawei, şimdi de Mate 9 modeli için güncelleme yayınlandı. Huawei Mate 9 için yayınlanan Android 9.0 Pie sürümü ile telefona bir çok yenilik ekleniyor. Bu yenilikler arasında ise en dikkat çekeni HiVision kamera özellikleri oluyor.

Google Lens’e benzeyen HiVision kamera sayesinde objeleri algılayabiliyor ve kalori hesaplayabiliyorsunuz. Güncelleme ile ayrıca sisteme EMUI 9.0 arayüzü ekleniyor. Daha akıcı bir deneyim sunan EMUI 9.0 arayüzü ile kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Huawei’nin geliştirmiş olduğu ve üst segment telefonlarına eklediği yapay zeka özellikleri de bu güncelleme ile Mate 9 modeline ekleniyor. Bu yapay zekada 147 algoritmik hesaplama özelliği ve 33 API yer alıyor.

Android Pie ile Mate 9’a GPU Turbo 2.0 özelliği de ekleniyor. GPU Turbo 2.0 sayesinde oyunlardaki performans arttırılabiliyor. Her Android güncellemesinde olduğu gibi bu güncelleme de Mate 9’a kademe kademe sunuluyor.

Tahminlerimize göre; Mate 9 için Android 9.0 Pie güncellemesi ilerleyen aylarda Türkiye’de indirime sunulacak.

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