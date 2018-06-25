Matej Mitrovic, Beşiktaş'a ayrılmak istediğini söyledi

Beşiktaş'ın 2 sezon önce önce Hırvatistan Ligi ekibi Rijeka’dan 4.2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Matej Mitrovic, teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. Bu gelişmenin ardından yönetim, 24 yaşındaki stoperi geçen sezonun ikinci yarısında Belçika temsilcisi Club Brugge’e kiralamıştı. Bu ekipte 12 karşılaşmaya çıkıp lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu için 4.5 milyon Euro satın alma bedeli belirleyen Siyah-Beyazlılar, 1 Haziran’da sona eren opsiyonun ardından oyuncusuna kavuşmayı beklerken Belçika ekibinden bir atak gelmişti.

Son olarak 3.5 milyon Euro

4.5 milyon Euro’luk bedeli çok bulması sebebiyle opsiyonu kullanmayan Club Brugge, deneyimli isim için Beşiktaş’la pazarlıklara devam ediyor. Başarılı futbolcu için 7 milyon Euro’luk talepte bulunan Beşiktaş’ın, Brugge’den son olarak 3.5 milyon Euro’luk öneri aldığı kaydedildi. Belçika Kulübü’yle anlaşan Mitrovic’in, transferinin gerçekleşmesi konusunda kolaylık sağlanması için Beşiktaş Yönetimi’ne ricada bulunduğu kaydedildi.

(FANATİK)



