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Materyal nasıl yazılır? Materyal mi mataryal mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

29.08.2023 17:34 | Son Güncelleme:
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Dilimizi doğru bir biçimde kullanmak için yazım kurallarını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Dilbilgisi konuları arasında yer alan yazım kuralları pek çok başlığı içermektedir. Bütün bu başlıkları iyi bir şekilde öğrenmek ve uygulamak son derece önemli bir konudur. Yazım hataları düzeltilmediği sürece ortaya anlamı bozulmuş olan cümleler çıkmaktadır. Türkçemizde çok sık imla yanlışı yapılan sözcüklerden biri materyaldir. Peki, materyal nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Materyal nasıl yazılır? Materyal mi mataryal mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek gündelik konuşmalarda gerekse yazışmalarda materyal kelimesinin kullanımına çok sık rastlarız. Bu kelime dilimize Fransızcadan girmiş bir sözcüktür. Fransızca “matériel” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarımı yapılmıştır. Bu kelimenin yazılışı kadar söyleniş şeklinde de hata yapılmaktadır. Kelimelerin hem yazılışlarını hem de söyleniş biçimlerini öğrenmek için çevrimiçi hizmet veren Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesi ziyaret edilmektedir.

Materyal nasıl yazılır?

Materyal sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Sıklıkla yanlış yazılan bu sözcüğün doğru yazımını öğrenmek son derece önemlidir. Bunun için de materyal yazımı konusunda en doğru bilgileri veren Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu sitesine göz atılır. Bu sitede kelimelerin yazımından söylenişine, sesli okunuşundan manasına kadar aradığınız her bilgiyi bulabilmeniz mümkündür. Bu siteden doğru bilgileri aldıktan sonra bu kelimeyi kullandığınızda yazım hatalarının ortaya çıkmasına engel olmuş olursunuz. Ayrıca sözcüklerin anlamlarını bilerek kullanmak da çok önemlidir. Bu bağlamda materyal kelimesinin manası şu şekildedir:

  • (İsim) Malzeme ya da gereç.
  • (İsim) Sözlü veya yazılı ya da görüntülü olarak kayda alınmış her türlü doküman, belge.

Materyal mi mataryal mi?

Sözcüklerin yazımına dikkat edilmediğinde anlamsız cümlelerle karşılaşmamak neredeyse imkânsızdır. En ufak bir harf hatası dahi cümlede ya da metinde mana bozulmasına yol açabilir. Materyal kelimesi çoğu yerlerde karşımıza “mataryal“ olarak çıkmaktadır. Ancak bu yazım şekli doğru değildir. Materyal TDK’ye göre her daim “materyal” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğün yanlış yazılması, yanlış telaffuz edilmesine sebep olmaktadır. Herhangi bir sözcüğün yazımı ya da söylenişi ile ilgili kararsız kalındığında yazım kılavuzlarına bakılmasında büyük fayda vardır. Bütün bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda materyal doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Materyal (doğru kullanım)
  • Mataryal (yanlış kullanım)
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materyal nasıl yazılır

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