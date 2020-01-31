Mathias Zanka adım adım Fortuna Düsseldorf'a!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ligin ikinci yarısında takımda düşünmediği Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf'a transfer oluyor.
Haber Global'de yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, Bundesliga temsilcisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcu da imza atmak için Almanya'ya gitti.
29 yaşındaki deneyimli stoper, Fransa Ligue 1 ekibi Amiens tarafından da istenmişti ancak tercihini Alman temsilcisinden yana kullandı.
Mathias Zanka, Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta forma giydiği ve rakip fileleri 2 kez sarstı.
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