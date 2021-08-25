SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Matias Vargas, Adana Demirspor’da

Matias Vargas, Adana Demirspor’da

25.08.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, İspanyol ekibi Espanyol ekibinden Arjantinli oyuncu Matias Vargas’ı 1 yıllığına kiraladı.

Matias Vargas, Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezon öncesi birçok yıldızı kadrosuna katan Adana ekibi, son olarak Espanyol takımından 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Vargas’ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmıştır. Adana Demirspor’a hoş geldin Matias Vargas" denildi.

Espanyol ile geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Vargas, 898 dakika görev alırken, bir de asist kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlhan Palut mücadeleden memnunİlhan Palut mücadeleden memnun
Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!
Samet Aybaba'dan sert tepki!Samet Aybaba'dan sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ronaldo'dan flaş hamle!

Ronaldo'dan flaş hamle!

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.