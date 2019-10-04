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Matrix 4’te Genç Neo da Olacak

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 04.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Kült seri The Matrix 4’te rol alması için Neo’nun genç halini canlandıracak bir aktör aranıyor.

Matrix 4’te Genç Neo da Olacak

Variety muhabiri Justin Kroll’un bir podcastte (My Mom’s Basement) söylediklerine göre Warner Bros, The Matrix 4 filmi için Neo’nun genç halini canlandıracak bir aktör arayışında.

Yeni Matrix filminin haberini ilk veren kişi olan Kroll’a göre, Neo ve Trinity’ye katılacak olan genç Neo, o kaşığın gerçekte nasıl var olmadığı üzerinde duracak. Rol için seçilecek aktörün, Keanu Reeves’ten sonra genç Neo’yu canlandırmakta zorluk yaşayacağını söylesek yanlış olmaz. Filmde Neo’nun genç Neo ile konuştuğunu da görebiliriz. Filmin ikonik oyuncuları Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss başrolleri paylaşacaklar.

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İlk filmde Matrix dünyasının şekillenmesini sağlamış olan görsel/grafik sanatçıları yeni filmde de yer alacak. Matrix üçlemesindeki atmosferi ve görüntüyü yeni filmde de korumaya çalışacaklarını tahmin etmek çok zor değil.

The Matrix 4 filminin yönetmenliğini Lana Wachowski yaparken, hikâyeyi Aleksandar Hemon, David Mitchell ve Lana Wachowski beraber yazacak. Warner Bros Başkanı Toby Emmerich de Lana Wachowski ile Matrix’e yeniden başlayacakları için mutlu olduklarını söylerken, Lana’nın ileri görüşlü olduğunu ve Matrix’in bu yeni bölümünün yönetmenliğini ve yazarlığını yapacağı için heyecanlı olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
The Matrix 4 Lana Wachowski Keanu Reeves Carrie-Ann Moss

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