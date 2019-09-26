Matrix 4’ten yeni haberleri Keanu Reeves verdi

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Keanu Reeves, başrolünü üstlendiği Matrix 4 hakkında açıklamalarda bulundu. Keanu Reeves, filmin senaryosunu okuduğu ve nasıl hissettiğine dair açıklama yaptı. Bir kez daha Neo olarak karşımıza çıkacak olan Reeves, senaryosunun hırslı bir yapısının olduğunu düşünüyor.

Yıllar sonra büyük bir heyecanla yeniden gündeme gelen Matrix devam filmi hakkında konuşan Keanu Reeves, Neo karakteri için neler yapacağını büyük bir heyecanla beklediğini ifade etti. Ayrıca Reeves "Olması gerektiği gibi fazlasıyla hırslı bir senaryo." sözlerini sarf etti.

Eski kadrodan Keanu Reeves ile birlikte Matrix 4’te Carrie Anne Moss'u da bir kez daha Trinity karakteriyle göreceğiz. 2020 yılı içinde çekimlerine başlanması beklenen yapımın izleyicilerle buluşması 2022’yi bulacak. Lana Wachowski tarafından yönetilecek olan Matrix 4’ün senaryosunda Aleksandar Hemon, David Mitchell ve Lana Wachowski'nin imzası bulunacak. Lana Wachowski, Matrix 4 hakkında şu sözleri sarf etmişti: "Lilly ile 20 yıl önce gerçekliğimizle ilgili aradığımız fikirlerin çoğu şimdi daha da alakalı. Bu karakterler hayatıma tekrar dahil olduğu için çok mutluyum ve harika arkadaşlarımla çalışacağım başka bir şans için minnettarım."



