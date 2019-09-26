Mynet Trend

Matrix 4’ten yeni haberleri Keanu Reeves verdi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Sevilen aktör Keanu Reeves, Matrix’in devam halkası hakkında açıklamalarda bulundu.

Matrix 4’ten yeni haberleri Keanu Reeves verdi

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Keanu Reeves, başrolünü üstlendiği Matrix 4 hakkında açıklamalarda bulundu. Keanu Reeves, filmin senaryosunu okuduğu ve nasıl hissettiğine dair açıklama yaptı. Bir kez daha Neo olarak karşımıza çıkacak olan Reeves, senaryosunun hırslı bir yapısının olduğunu düşünüyor.

Yıllar sonra büyük bir heyecanla yeniden gündeme gelen Matrix devam filmi hakkında konuşan Keanu Reeves, Neo karakteri için neler yapacağını büyük bir heyecanla beklediğini ifade etti. Ayrıca Reeves "Olması gerektiği gibi fazlasıyla hırslı bir senaryo." sözlerini sarf etti.

Eski kadrodan Keanu Reeves ile birlikte Matrix 4’te Carrie Anne Moss'u da bir kez daha Trinity karakteriyle göreceğiz. 2020 yılı içinde çekimlerine başlanması beklenen yapımın izleyicilerle buluşması 2022’yi bulacak. Lana Wachowski tarafından yönetilecek olan Matrix 4’ün senaryosunda Aleksandar Hemon, David Mitchell ve Lana Wachowski'nin imzası bulunacak. Lana Wachowski, Matrix 4 hakkında şu sözleri sarf etmişti: "Lilly ile 20 yıl önce gerçekliğimizle ilgili aradığımız fikirlerin çoğu şimdi daha da alakalı. Bu karakterler hayatıma tekrar dahil olduğu için çok mutluyum ve harika arkadaşlarımla çalışacağım başka bir şans için minnettarım."


PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldıABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı
Malatya, Film Festivali'ne hazırlanıyorMalatya, Film Festivali'ne hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keanu Reeves Matrix Matrix 4 Carrie-Anne Moss

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

Malatya, Film Festivali'ne hazırlanıyor

Malatya, Film Festivali'ne hazırlanıyor

Altın Portakal'da jüri başkanı Zeki Demirkubuz

Altın Portakal'da jüri başkanı Zeki Demirkubuz

Yeti Efsanesi filminden Türkçe dublajlı video klip

Yeti Efsanesi filminden Türkçe dublajlı video klip

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm'ün çekimleri başladı

Ailesi "dünyada çekilemez" demişti! Kaya’yı anlatan filmin çekimleri başladı!

Kraliyet dizisi The Crown kaldığı yerden devam ediyor

Kraliyet dizisi The Crown kaldığı yerden devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.