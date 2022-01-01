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Matrix’ten sonra yeni sürpriz! Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istediğini dile getirdi

01.01.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Carrie-Anne Moss, Matrix serisindeki rol arkadaşı Keanu Reeves ile yeni bir proje yapmak istediğini dile getirdi. Carrie-Anne Moss, Keanu Reeves ile John Wick filmlerinde de birlikte çalışma arzusunu söyledi.

Matrix’ten sonra yeni sürpriz! Carrie-Anne Moss, John Wick serisine katılmak istediğini dile getirdi

Geçtiğimiz günlerde Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi 'John Wick: Chapter 4 (John Wick: Bölüm4)' bir kez daha ertelendiği açıklanmıştı. Sevilen aksiyon serisine ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. Matrix Resurrections için People dergisine verdikleri bir röportaj sırasında, Carrie Anne Moss, Keanu Reeves’in popülerliğini arttıran John Wick serisine katılmak istediğini ifade etti.

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“EN SEVDİĞİM KARAKTER”

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Matrix serisinin son filminde beraber kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Keanu Reeves en sevdiği karakteri sorulduğunda Moss, John Wick yanıtını verdi. Matrix’teki partnerinin John Wick serisinde bedeni aracılığıyla hikaye anlatımındaki yeteneğine dikkat çeken Moss, seriye dahil olmak istediğini açıkladı.

Keanu Reeves kendisine "Peki bir John Wick filminde suikastçi olarak yer almak ister miydin?" diye sorduğunda Carrie-Anne Moss'un cevabı "Evet, çok isterdim" oldu. Keanu Reeves "Ne dilediğine dikkat et" diyerek, böyle bir açıklamanın kısa süre içerisinde bir rol teklifine yol açabileceğine dikkat çekti.

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