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James Bond yıldızı Ana de Armas, John Wick serisine transfer oluyor

03.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Bond'un Paloma'su Kübalı-İspanyol oyuncu Ana de Armas, John Wick serisine transfer olmaya hazırlanıyor.

James Bond yıldızı Ana de Armas, John Wick serisine transfer oluyor

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond'u canlandırdığı No Time To Die'da (Ölmek İçin Zaman Yok) Paloma karakterine hayak vererek kariyerinde zirve yapan Ana de Armas, kendi aksiyon serisi için hazırlıklara başladı.

SPIN-OFF PROJESİNDE YER ALACAK

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Armas, Lionsgate yapımı, Keanu Reeves'li John Wick serisinin spin-off projesi Ballerina'nın oyuncu kadrosuna liderlik etmek için görüşmelerde bulunuyor.

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KNIVES OUT İLE ÇIKIŞ YAPTI

De Armas, Knives Out ile çıkış yaptı ve şu anda No Time to Die ile sinemalarda, daha unutulmaz aksiyon sahnelerinden birinde yer alıyor. Underworld'den tanıdığımız Len Wiseman, Lionsgate için Ballerina'yı yönetecek.

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SHAY HATTEN KALEME ALDI

Senaryoyu ise John Wick: Chapter 3: Parabellum'u yazan ve Zack Snyder'in Army of the Dead filminin yazarları arasında bulunan Shay Hatten kaleme aldı. Yapımcılar Basil Iwanyk, Erica Lee ve John Wick serisinin arkasındaki yönetmen Chad Stahelski olacak. Brady Fujikawa ve Chelsea Kujawa, Lionsgate adına projeyi denetliyor.

SERİNİN DİZİSİ DE GELİYOR

Bu projeye ek olarak, Lionsgate TV'nin Starz için yarattıığı The Continental adlı prequel dizisi var. John Wick 4'ün ise Mayıs 2022'de vizyona çıkması planlanıyor.

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