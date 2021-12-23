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John Wick 4 filminin bir kez daha ertlenediğini açıklandı! Vizyon tarihi 2023 olarak belirlendi

23.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi 'John Wick: Chapter 4 (John Wick: Bölüm4)' bir kez daha ertelendi. Filmin 2023 yılında vizyona girmesi planlandığı açıklandı.

John Wick 4 filminin bir kez daha ertlenediğini açıklandı! Vizyon tarihi 2023 olarak belirlendi

John Wick serisinin 4 filminin Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı diğer bir yapım olan Matrix Resurrections ile aynı anda vizyona girmesi düşünülüyordu. Bu plan, Hollywood yıldızının iki filmiyle aynı anda vizyonda olmasını kapsayan bir ilk olacaktı. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle John Wick 4 filminin çekimlerinin durdurulması vizyon tarihinde değişiklik yapılmasına neden oldu.

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YENİ BİR ERTELEME DAHA GELDİ

2022 yılının Mayıs ayına ertelenen John Wick 4 filminin vizyon tarihi yeniden değiştirildi. Lionsgate tarafından paylaşılan bir video ile filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı. Filmin vizyon tarihinin bir yıl ileriye atılmasının nedeni, pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması ve Japonya'da çekilmesi gereken sahneler olması olarak açıklandı.

John Wick: Chapter 4, serinin diğer filmlerini de yöneten Chad Stahelski tarafından yönetiliyor. Filmde Keanu Reeves'in yanı sıra Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick gibi isimler yer alıyor.

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