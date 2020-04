Matthew McConaughey, huzurevi sakinleriyle tombala oynadı

Matthew McConaughey, corona virüsü salgını nedeniyle ailesiyle birlikte sosyal izolasyon kurallarına uyarken, moralleri yükselten bir hamleyle gönülleri fethetti. Oscar ödüllü aktör, karantinada kalan huzurevi sakinleriyle sanal ortamda buluştu.

50 yaşındaki aktör ve ailesi, The Enclave at Round Rock Senior Living adlı huzurevi sakinleriyle tombala oyununa sunuculuk yaptı. O anları kayıt altına alan huzurevi, görüntüleri Facebook hesabından yayınladı.

Alright, alright, alright! Matthew McConaughey hosted a virtual bingo night for residents at a senior living facility in Texas. https://t.co/xnqUAkcdU0 pic.twitter.com/hBi8DA06ZE