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Matthew McConaughey, huzurevi sakinleriyle tombala oynadı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Oscar ödüllü aktör Matthew McConaughey, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir huzureviyle sanal ortamda buluşup tombala oynadı.

Matthew McConaughey, huzurevi sakinleriyle tombala oynadı

Matthew McConaughey, corona virüsü salgını nedeniyle ailesiyle birlikte sosyal izolasyon kurallarına uyarken, moralleri yükselten bir hamleyle gönülleri fethetti. Oscar ödüllü aktör, karantinada kalan huzurevi sakinleriyle sanal ortamda buluştu.

50 yaşındaki aktör ve ailesi, The Enclave at Round Rock Senior Living adlı huzurevi sakinleriyle tombala oyununa sunuculuk yaptı. O anları kayıt altına alan huzurevi, görüntüleri Facebook hesabından yayınladı.

McConaughey, yaptığı jestle huzurevi sakinlerinin moralini yükseltti. Huzurevi yetkilileri ise, “Bu zor zamanlarda hepimiz pozitif şeyler yapmaya çalışıyoruz. Matthew’un vakit ayırıp bizimle oyun oynamasından çok mutlu olduk” dedi.

Geçen eylül ayında, huzurevi sakinlerinin, “Tombala oynayalım” çağırısına karantina günlerinde karşılıksız kalamayan ünlü aktörün bu jesti takdir topladı.


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Matthew McConaughey, Oscar ödüllü aktör,

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