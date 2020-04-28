Mauricio Isla Parma yolunda

Kanarya'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla'nın, İtalyan ekibi Parma ile görüştüğü öne sürüldü.

Çizme basınında çıkan haberlere göre daha önce Serie A'da Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giyen 32 yaşındaki futbolcunun, Parmalı yöneticilerle telefonda görüştüğü iddia edildi.

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte karantinadan çıkan Isla'nın da, İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı bildirildi. (Akşam)

