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Mauricio Isla Parma yolunda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerden Mauricio Isla için bir transfer iddiası geldi.

Mauricio Isla Parma yolunda

Kanarya'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla'nın, İtalyan ekibi Parma ile görüştüğü öne sürüldü.

Çizme basınında çıkan haberlere göre daha önce Serie A'da Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giyen 32 yaşındaki futbolcunun, Parmalı yöneticilerle telefonda görüştüğü iddia edildi.

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte karantinadan çıkan Isla'nın da, İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı bildirildi. (Akşam)

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Fenerbahçe Mauricio Isla parma

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