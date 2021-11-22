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Mauricio Pochettino Lionel Messi'yi bırakıp Cristiano Ronaldo ile çalışabilir

22.11.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauricio Pochettino, Lionel Messi ve arkadaşlarını bırakıp Old Trafford'da Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olabilir.

Mauricio Pochettino Lionel Messi'yi bırakıp Cristiano Ronaldo ile çalışabilir
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Premier Lig devi Manchester United'da üst üste gelen kötü sonuçların faturası kesildi.

Uzun süredir koltuğu sallanan Ole Gunnar Solskjaer, Watford yenilgisinin ardından gönderildi. İngiliz devi Villarreal maçında takımın başında Michael Carrick'in olacağını duyururken yeni menajer için arayışlar hızlandı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Manchester United'ın menajerlik görevi için Mauricio Pochettino ile ilgilendiği sıkça yer almaya başladı.

Pochettino, Manchester United'a sıcak bakıyor
Goal'ün haberine göre Manchester United, Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek istiyor. Paris Saint-Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adamın da bu ilgiye sıcak baktığı iddia edildi.

Pochettino geçmişte de Manchester United'ın gözdesiydi. Jose Mourinho'nun Old Trafford'dan ayrılmasından sonra en güçlü adaylardan biri Arjantinli teknik adamdı. Ancak Solskjaer'in Manchester United'da kalıcı olmasıyla Pochettino da daha sonra PSG'nin yolunu tuttu.

İddiaya göre Mauricio Pochettino, Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson ile yakın ilişkilere sahip ve Arjantinli teknik adam bu nedenle PSG'yi bırakıp Manchester United'ı devralmaya sıcak bakıyor.

Manchester United'ın Pochettino hamlesi gerçekleşirse Arjantinli teknik adam vatandaşı Lionel Messi'nin yanından ayrılıp Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Lionel Messi
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