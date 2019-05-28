SPOR

Maurizio Sarri: Kupayla dönmek istiyoruz

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.05.2019 21:18 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde bir diğer İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek Chelsea'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, kupayla dönmek istediklerini söyledi.

Maurizio Sarri: Kupayla dönmek istiyoruz

Müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oyuncuları Cesar Azpilicueta ve David Luiz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sarri, sadece karşılaşmayı düşündüklerini, zafer kazanmak istediklerini belirtti.

Bakü'ye beklenilenden az Chelsea taraftarı gelmesinin kendilerini biraz üzdüğünü aktaran Sarri, "Şansımız yüzde 50. Kazanmak için çalışacağız. Bu hem bizim hem de taraftarlarımızın zaferi olacak" diye konuştu.

Oyuncularından N'Golo Kante'nin sakat olduğunu hatırlatan Sarri, onun olmamasının kendileri için sorun oluşturduğunu sözlerine ekledi.

OYUNCU GÖRÜŞLERİ
Toplantıda bulunan Chelsea oyuncularından Cesar Azpilicueta, çok iyi bir takım olduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Maça odaklandıklarını vurgulayan Azpilicueta, "Avrupa Ligi şampiyonluğunu önemsiyoruz. Her bir maça kazanmak için çıkıyoruz. Yarın bizim için büyük fırsat. Kazanırsak, çok önemli bir zafer olur. Kazanmak için çalışmalıyız ve zevk alacağımız bir oyun sergilemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Chelsea oyuncusu David Luiz ise sezonu çok iyi bitirmek için fırsat olduğunu aktardı. Her iki takımın da başarılı olduğunu söyleyen Luiz, tüm güçleriyle kazanmak için çalışacaklarını vurguladı.

Öte yandan Chelsea, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması yarın TSİ 22.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
''Kupayı kazanacak gücümüz var''''Kupayı kazanacak gücümüz var''
Chelsea'de Kante şokuChelsea'de Kante şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maurizio Sarri chelsea

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Fatih Terim'in cezası belli oldu

Fatih Terim'in cezası belli oldu

Yabancı kuralı ve küme düşmeme kararı açıklandı!

Yabancı kuralı ve küme düşmeme kararı açıklandı!

Mehmet Topal'dan flaş ayrılık açıklaması!

Mehmet Topal'dan flaş ayrılık açıklaması!

Dünya devi transferi açıkladı!

Dünya devi transferi açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cenk Tosun, Everton'a yetmedi

Cenk Tosun, Everton'a yetmedi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor mu?

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor mu?

Tarihi başarı! 12 yıl sonra Premier Lig'deler

Tarihi başarı! 12 yıl sonra Premier Lig'deler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maurizio Sarri: Kupayla dönmek istiyoruz

''Kupayla dönmek istiyoruz''

Unai Emery: Kupayı kazanacak gücümüz var

''Kupayı kazanacak gücümüz var''

N'Golo Kante, Avrupa Ligi finalinde yok

Chelsea'de Kante şoku

Aston Villa, Premier Lig'e geri döndü

Premier Lig'e geri döndüler

Cenk Tosun: Galatasaray şampiyonluğu hak etti

Cenk Tosun'dan G.Saray itirafı!

Everton, Huddersfield'tan Jonas Lössl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Everton'a Danimarkalı kaleci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.