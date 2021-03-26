Maurizio Sarri'nin yeni rotası: Fiorentina!

Fiorentina, Maurizio Sarri ile anlaşmak üzere... La Gazzetta dello Sport ve TuttoMercatoWeb'de yer alan haberlere göre; Cesare Prandelli ile yollarını ayıran ve Beppe Iachini'yi sezon sonuna kadar geçici görevle getiren Fiorentina, rotasını Maurizio Sarri'ye çevirdi.

Fiorentina cephesinden idareciler, Maurizio Sarri ile bir ön görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmeden olumlu sonuçla ayrıldılar. Sarri'nin de tekrar futbola geri dönmek için önemli bir proje istediği, Fiorentina'nın bu projeyi sunduğu vurgulandı.

Fiorentina'nın milyarder İtalyan asıllı Amerikalı sahibi Rocco Commisso da Maurizio Sarri ile yüz yüze görüşme yapmak için 10 gün içinde Floransa'da olacak.

BÜYÜK BÜTÇE, 3 YILLIK PROJE, HEDEF UCL

7 milyar Dolar'ın üzerinde kişisel serveti bulunan ve ABD'nin en büyük TV ağlarından birini yöneten Commisso, Maurizio Sarri'ye direkt olarak büyük bir bütçe, takım üstünde tek yetki ve 3 yıllık bir teklif sunacak. Commisso'nun Fiorentina'yı zirveye çıkarmak ve bir Şampiyonlar Ligi takımı haline getirmek istediği, Sarri'den de bunu isteyeceği kaydedildi.