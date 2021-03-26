SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Maurizio Sarri'nin yeni rotası: Fiorentina!

Maurizio Sarri'nin yeni rotası: Fiorentina!

26.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiorentina, 62 yaşındaki İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile görüştü. İlk toplantıdan olumlu sonuç alınırken, kulüp sahibi Rocco Commisso 10 gün içinde Floransa'da olacak ve bu görüşmenin ardından imza konusunda karar verilecek.

Maurizio Sarri'nin yeni rotası: Fiorentina!

Fiorentina, Maurizio Sarri ile anlaşmak üzere... La Gazzetta dello Sport ve TuttoMercatoWeb'de yer alan haberlere göre; Cesare Prandelli ile yollarını ayıran ve Beppe Iachini'yi sezon sonuna kadar geçici görevle getiren Fiorentina, rotasını Maurizio Sarri'ye çevirdi.

Fiorentina cephesinden idareciler, Maurizio Sarri ile bir ön görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmeden olumlu sonuçla ayrıldılar. Sarri'nin de tekrar futbola geri dönmek için önemli bir proje istediği, Fiorentina'nın bu projeyi sunduğu vurgulandı.

Fiorentina'nın milyarder İtalyan asıllı Amerikalı sahibi Rocco Commisso da Maurizio Sarri ile yüz yüze görüşme yapmak için 10 gün içinde Floransa'da olacak.

BÜYÜK BÜTÇE, 3 YILLIK PROJE, HEDEF UCL

7 milyar Dolar'ın üzerinde kişisel serveti bulunan ve ABD'nin en büyük TV ağlarından birini yöneten Commisso, Maurizio Sarri'ye direkt olarak büyük bir bütçe, takım üstünde tek yetki ve 3 yıllık bir teklif sunacak. Commisso'nun Fiorentina'yı zirveye çıkarmak ve bir Şampiyonlar Ligi takımı haline getirmek istediği, Sarri'den de bunu isteyeceği kaydedildi.

SARRI'NİN YANINA CRISTIANO GIUNTOLI

Rocco Commisso'nun diğer hedefi ise Sarri ile birlikte Napoli'yi dönüştüren sportif direktör Cristiano Giuntoli'yi getirmek olacak. Takıma iki büyük futbol aklını kazandırmak isteyen Commisso, kulübü aldıktan sonra son 2 sezonda yaşanan istikrarsızlıkları da bu şekilde aşmak istediğinin altı çizildi.

MAURIZIO SARRI'NİN KARİYERİ

Empoli'de adını İtalya'ya duyuran ve ardından Napoli'de başarılı günler geçiren 62 yaşındaki Maurizio Sarri, 2018/19'da Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra yollarını ayırmış ve geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.

(SPORX)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Genç futbolcu hayatını kaybettiGenç futbolcu hayatını kaybetti
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
darısı bizim üç büyüklere, vizyon sahibi ve zeki direktörlere uzun vadeli yatırımlar dileğiyle diyceem emme neredee.. kime deyyooomm

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten korkunç anlar! Göğüs kasları yerinden fırladı

Tüyler ürperten korkunç anlar! Göğüs kasları yerinden fırladı

Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia

Sadece Erol Bulut değil, 5 isim daha gitti

Sadece Erol Bulut değil, 5 isim daha gitti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Boupendza şov devam ediyor

Boupendza şov devam ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

''Ronaldo'ya karşı koyamam'' demişti, yine gündem oldu!

''Ronaldo'ya karşı koyamam'' demişti, yine gündem oldu!

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Diğer Haberler

Maurizio Sarri'nin yeni rotası: Fiorentina!

Maurizio Sarri'nin yeni rotası: Fiorentina!

Vedat Muriqi: Lazio ile 5 yıl daha sözleşmem var

Vedat Muriqi geri dönüyor mu?

Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Juventus'tan Ronaldo açıklaması geldi! Transfer...

Ronaldo takımdan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

Lazio kararını verdi! Vedat ve transfer...

Giuseppe Iachini kovulduğu Fiorentina'da

Kovulduğu takımın yeniden başına geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.