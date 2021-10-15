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Maurizio Sarri: Oyuncularım adam gibi oynamalı

15.10.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, ilginç bir açıklama yaptı.

Maurizio Sarri: Oyuncularım adam gibi oynamalı

İtalya Ligi Serie A takımlarından Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, takım performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbolcularından daha iyi bir performans beklediğini dile getiren Sarri, "Her ay 20 günde 7 maç yapıyoruz ve oyuncularımız milli takıma gidiyor. Bu iş artık futboldan çıktı, tamamen herkesin para kazanmak için sıkıştırmaya çalıştığı bir gösteri. Oynanan futbol, benim istediğim oyunu yansıtmıyor. Futbolcuların adam gibi oynamasını bekliyorum. Bologna'da adam gibi top oynamadığımız için utanç verici goller yedik." dedi.

Radu ve Immobile ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Radu, yakın zamana kadar iyi hissetmediğini söylüyordu. Kovid'den sonra iyileşmekte zorluk çektiğini söyledi. Ancak son 10 günde onu net bir şekilde iyi gördüm ve kadroya dahil ettim. Immobile birkaç gündür bizimle antrenman yapıyor ve oldukça iyi durumda." ifadelerini kullandı.

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