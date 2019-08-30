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Mauro Baldissoni: Kolarov'un Fenerbahçe'ye gideceğini sanmıyorum

İTALYA HABERLERİ  | 30.08.2019 19:11 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde yapacakları maçları merakla beklediklerini söyledi. Baldissoni ayrıca, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Aleksandar Kolarov hakkında da konuştu.

Mauro Baldissoni: Kolarov'un Fenerbahçe'ye gideceğini sanmıyorum

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için Monaco'ya gelen Baldissoni, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nda seri başı oldukları için grubun favorisi olduklarını belirten Baldissoni, "Fakat grupta eğer en iyi takımsanız bunu çıkıp oynayıp gösterecekseniz." dedi.

Baldissoni, Başakşehir genç bir takım olduğunu belirterek, "Cengiz eski takımıyla karşılaşma fırsatı bulacak. Bence eski takımına karşı oynamaktan o da mutlu olacak." diye konuştu.

Başakşehir ile daha önce Avrupa'da karşılaşmadıklarını anımsatan Baldissoni, Türk ekibine karşı yapacakları maçları merakla beklediklerini kaydetti.

Baldissoni, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'den resmi teklif alıp almadıklarına ilişkin ise bu konuda yorum yapamacağını söyleyerek, "Kişisel olarak Kolarov'un İstanbul'a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bunun durumunu yakında öğreneceksiniz." şeklinde konuştu.

FONSECA: BAŞAKŞEHİR'İN SAVUNMASI ÇOK İYİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta mücadele edecekleri Medipol Başakşehir'in saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirtti.

Fonseca, sarı-kırmızılı takımın internet sitesinde, Roma’nın UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Medipol Başakşehir, Wolfsberger ve Borussia Mönchengladbach ile eşleştiği kura çekimini değerlendirdi.

46 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi’nde artık bütün takımların çok iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, "UEFA Avrupa Ligi, mini bir Şampiyonlar Ligi'ne dönüşmekte. Bütün takımlar üst düzey. Biz kendi gücümüzün farkındayız ve bu turu geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluğu son anda kaçırdığını ve ligi ikinci sırada bitirdiğini anımsatan Fonseca, "Çok iyi bir defansa sahipler. Arda Turan ve Robinho gibi çok deneyimli oyunculara sahipler. Saygı duyulması gereken bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Fonseca, Borussia Mönchengladbach’ın geçen yıl bu kupadaki grup maçlarında 6’da 6 yaptığına dikkati çekerken, Avusturya takımı Wolfsberger’i çok iyi tanımadıklarını, sürpriz yaşamamak için bu takıma karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.

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