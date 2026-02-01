SPOR

Mauro Icardi 65'te girdi yapacağını yaptı! Tarihi gol

Mauro Icardi, Kayserispor karşısında 90+4’te attığı penaltı golüyle Galatasaray tarihine bir kez daha geçti. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı forma altındaki gol sayısını 72’ye çıkararak kulübün en golcü yabancı futbolcusu unvanında Gheorghe Hagi’ye ortak oldu. Bu gol, hem galibiyeti hem de tarihi başarıyı beraberinde getirdi.

Süper Lig’in 20. haftasında Rams Park’ta oynanan Galatasaray–Kayserispor karşılaşması, Mauro Icardi adına unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Sarı-kırmızılıların uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda topun başına geçen Arjantinli golcü, 90+4’te fileleri havalandırarak takımına kritik bir galibiyet kazandırdı.

ZİRVEYE ORTAK OLDU

Mauro Icardi 65 te girdi yapacağını yaptı! Tarihi gol 1

Bu gol, sadece maçın kaderini değil, kulüp tarihini de etkiledi. Icardi, Galatasaray formasıyla gol sayısını 72’ye çıkararak, sarı-kırmızılı tarihin en golcü yabancı futbolcusu unvanında zirveye ortak oldu. Yıldız forvet, bu sayıya ulaşarak kulübün efsane isimlerinden Gheorghe Hagi’nin Galatasaray kariyerindeki gol sayısını da yakalamayı başardı.

Performansı ve kritik anlarda sorumluluk almasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Icardi, attığı bu golle Galatasaray tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

