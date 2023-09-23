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Mauro Icardi bu akşam tarihe geçmek için sahaya çıkacak! Gözler Burak Yılmaz'ın rekoruna çevrildi

23.09.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, bu akşam Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak için ter dökecek. Mauro Icardi, Başakşehir'e gol atması halinde Burak Yılmaz'ın 12 yıllık rekorunu tarihe gömerek adını altın harflerle yazdıracak.

Mauro Icardi bu akşam tarihe geçmek için sahaya çıkacak! Gözler Burak Yılmaz'ın rekoruna çevrildi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta Burak Yılmaz'ın rekorunu egale eden Icardi bu akşam tarih yazmak için sahaya çıkacak.

MAURO ICARDI, BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRABİLECEK Mİ?

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İlk 11'de çıktığı son 11 lig maçında gol atmayı başaran Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'da kırdığı rekora ortak olmuştu. Bu akşam Başakşehir ağlarını havalandırması durumunda gol sayısını 12'ye çıkaracak Icardi, rekorun yeni sahibi olacak.

11 MAÇTA 18 GOL

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Mauro Icardi ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda sırayla; Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'a karşı üst üste 11 maçta toplam 18 gol atmıştı.

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